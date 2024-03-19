«Я столько налогов принесла государству»: экс-главу украинского землячества Хабаровска оставили в СИЗО Казани

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня Верховный суд Татарстана отклонил жалобы на арест семейной четы жителей Хабаровска по делу о незаконном приобретении и перевозке зарядов тротил-гексогена общим весом 8,8 кг, оба останутся под стражей минимум до 6 мая, передает из суда журналист «Реального времени».



Заседания по делу проходили в закрытом режиме. Однако, по данным источников «Реального времени», обстоятельства перевозки опасного груза и подготовки предполагаемого теракта ни одной из сторон не затрагивались. Оба арестанта старательно обходили фабулу дела и просили суд о смягчении меры пресечения.

В частности, 64-летний Владимир Фетисов, экс-чиновник правительства Хабаровского края, заявлял о трех перенесенных операциях на сердце и убеждал — скрываться не собирается. «Мне осталось или помереть здесь, или выживать», — заявлял он.

В свою очередь 51-летняя Наталья Романенко, экс-глава украинского землячества «Криниця» и руководитель украинского хора в Хабаровске, делилась с Верховным судом Татарстана, что часть своей жизни отдала службе в составе ансамбля песни и пляски окружного подразделения МВД и никогда ранее проблем с законом не имела. Она просила отпустить ее под подписку о невыезде либо назначить залог. Говорила, что лишь в этом случае она сможет реализовать свое право на защиту — решить вопрос с временным жильем в Казани, с договорным адвокатом, организовать передачи арестованному мужу. Со слов Романенко, больше заняться этим некому — на помощь 18-летнего сына-студента и 23-летней дочки, работающей в Москве, она не рассчитывает.

«Я работала всю жизнь, я столько налогов принесла государству и сейчас не могу защищаться», — сетовала фигурантка тротилового дела. Кроме того, арестованная ссылалась на пошатнувшееся после ковида здоровье и жаловалась на постоянное курение во всех конвойных помещениях. Говорила, что для нее это пытка. В какой-то момент просто разрыдалась.

Назначенные по делу адвокаты просили суд о смягчении меры пресечения, представители прокуратуры настаивали на законности арестного решения. В итоге разные судьи Верховного суда РТ не нашли оснований для поправок в постановлениях Советского райсуда Казани.

Как удалось выяснить журналисту «Реального времени», новых обвинений в деле Фетисова и Романенко пока не появилось. Пока в их деле лишь статья о незаконном обороте взрывчатых веществ. Хотя у силовиков появились основания полагать, что пара могла готовить подрыв стратегического объекта — моста через реку Амур на Транссибирской магистрали.

стопкадр оперативного видео МВД по РТ. скриншот realnoevremya.ru из видео МВД по РТ

Напомним, 5 марта текущего года ближе к полуночи дежурившие на посту «Малиновка» сотрудники ДПС обнаружили 6 шашек взрывчатки общим весом 2,4 кг в багажнике «Форда», который направлялся из Москвы в Хабаровск. В последующем при исследовании автомобиля под конструкцией задних сидений был найден тайник, а в нем еще 16 зарядов тротил-гексогена весом 6,4 кг.

7 марта 64-летнего водителя автомобиля Фетисова водворили в СИЗО, после чего он стал давать признательные показания о вербовке, встрече с неким представителем украинских спецслужб на территории Молдовы и заданиях об отправке координат моста на въезде в Хабаровск и перевозке тротилового груза. При этом, по версии арестованного, его якобы использовали втемную, уверяя, что взрывчатка не настоящая. В своих показаниях бывший чиновник не свидетельствует против своей жены. Последняя, как уверяют источники «Реального времени», категорически отрицает причастность к преступлению.

9 марта Советский райсуд Казани санкционировал арест и 51-летней супруги Фетисова. Наталью Романенко задержали в Хабаровске сотрудники ФСБ, уже получившие от коллег из СК информацию, что дело может быть куда серьезнее незаконного оборота взрывчатки. В день ареста этой дамы материалы дела передали для дальнейшего расследования в ФСБ, поскольку именно ее сотрудники полномочны заниматься делами о подготовке терактов и диверсий.

С адвокатов обоих хабаровчан взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Ирина Плотникова