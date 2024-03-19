Объем предложений по объектам загородной недвижимости в Татарстане сократился на 11%

За период февраль 2022-2024 годов количество предложений по объектам загородной недвижимости сократилось на 11%. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

— На рынке загородной недвижимости Татарстана объем предложения по всем категориям недвижимости (дома, дачи, коттеджи, таунхаусы) за два года сократился на 11%, до 18,6 тыс. объектов, — отметил Еремкин.

Ранее «Реальное время» выяснило, что объем предложений на рынке новостроек Татарстана за тот же период увеличился на 55%, однако спрос упал на 37%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».