В апреле из Казани в Мурманск запустят прямые субсидируемые авиарейсы

Как сообщает сайт мэрии Казани, Минтранспорта Мурманской области сообщило о планах возобновить прямые рейсы из Мурманска в столицу Татарстана с 1 апреля 2024 года. Маршрут был включен в список направлений, которые будут субсидироваться в этом году.

После проведения необходимых процедур будет проведен отбор и заключен договор с авиаперевозчиком. Сейчас Росавиация уже утвердила перечень из 17 маршрутов, по которым в 2024 году будут осуществляться полеты по программе межрегиональных перевозок из Казани. Среди этих направлений есть перелеты в Абакан, Барнаул, Волгоград, Горно-Алтайск, Иркутск, Нарьян-Мар, Сыктывкар, Ханты-Мансийск и Челябинск.

Билеты на рейсы по этим направлениям могут приобрести все желающие без дополнительных документов и требований. Финансирование полетов осуществляется из федерального и региональных бюджетов. Рейсы выполняют авиакомпании, прошедшие конкурсный отбор. Некоторые перевозчики уже открыли продажу билетов.

Неделей ранее стало известно, что с 4 мая из Улан-Удэ в Казань также появятся субсидируемые прямые авиарейсы.



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