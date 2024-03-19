Спрос на квартиры в новостройках в Татарстане за два года сократился на 37%

Как сообщил «Реальному времени» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, спрос на квартиры в новостройках в Татарстане с февраля 2022 года по февраль 2024-го сократился на 37%.

— Спрос на объекты в новых домах за два года сократился на 37%, — отметил Еремкин.

Руководитель отметил, что за год — с февраля 2023-го по тот же месяц 2024-го — активность потенциальных покупателей, которые интересуются такими объектами на платформе «Авито Недвижимость», не изменилась.

Ранее «Реальное время» выяснило, что объем предложений на рынке новостроек Татарстана за тот же период увеличился на 55%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».