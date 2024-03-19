Для участия в Казанском марафоне зарегистрировались более 10 тысяч человек

Более 10 000 атлетов уже зарегистрировались для того, чтобы принять участие в 10-м Казанском марафоне. Больше всего заявок поступило из Москвы и Подмосковья — 2 397. Организаторы ожидают, что общее количество участников составит порядка 30 000 бегунов из 11 стран мира.

Самой популярной дистанцией стал полумарафон — 21,1 км. На него зарегистрировались 3 230 атлетов. Чуть меньше — 3 054 участника — хотят пробежать 10 км. А преодолеть марафонскую дистанцию (42,2 км) решились 2 367 человек.

Кроме того, организаторы планируют организовать самый масштабный детский забег в стране. Ожидается, что в нем примут участие порядка 5 000 юных спортсменов. Марафон пройдет 11–12 мая. Старт состоится под стенами казанского Кремля.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Ранее в Ново-Савиновском районе Казани из-за проведения «Казанского национального полумарафона» 1 октября перекрыли часть автомобильных дорог.

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Разиль Самигуллин