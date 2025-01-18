Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества в Telegram с помощью голосования

Фото: Мария Зверева

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в мессенджерах. Пользователю предлагают принять участие в голосовании, однако при переходе по ссылке жертва лишается доступа к аккаунту.

— Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо. Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту, — говорится в телегам-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жителей призвали быть бдительными и не доверять сомнительным ссылкам.

Напомним, вчера МВД России предупредило граждан о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются учителями или руководителями школ. Они родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля в «Сферуме». Для большей правдоподобности используютсяя данные педагогов, дипфейк-технологии и подменные номера. После этого злоумышленники звонят детям, убеждая их сообщить код из СМС-сообщения якобы для «обновления» данных. Этот код используется для получения доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги».

Галия Гарифуллина