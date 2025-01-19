В секторе Газа вступает в силу прекращение огня

Израиль получил список заложников, которых должны освободить

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье. Об этом сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.

— Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11.15, — цитирует заявление РИА «Новости».

Перед этим Израиль получил список заложников, которых должно освободить палестинское движение ХАМАС на первом этапе сделки.

Накануне стало известно, что в рамках первого этапа прекращения огня Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложников.



Палестинское движение ХАМАС официально подтвердило достижение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа 16 января. Особую благодарность оно выразило посредникам в лице Катара и Египта, которые «приложили колоссальные усилия для достижения соглашения».

Елизавета Пуншева