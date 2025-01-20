Татарстан занял 46-е место среди регионов России по уровню преступности

Фото: Максим Платонов

Согласно данным МВД России, в 2024 году общее количество зарегистрированных преступлений в стране составило 1,9 млн, что на 1,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение преступности наблюдается в 57 регионах, при этом 40 из них подчеркнули уменьшение тяжких и особо тяжких преступлений.

Лидером по низкому уровню преступности остается Чеченская Республика, где зафиксировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Второе и третье места занимают Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43). В то же время самыми неблагополучными регионами стали Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где уровень преступности превышает 200 преступлений на 10 тысяч жителей.

Татарстан расположился на 46-м месте в рейтинге, с показателем 140,4 преступления на 10 тыс. жителей в 2024 году. В сравнении с прошлым годом, число зарегистрированных преступлений снизилось на 1,4%.



Напомним, что первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков подготовил законопроект, позволяющий замораживать денежные средства и имущество граждан и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, включая ее финансирование.



Анастасия Фартыгина