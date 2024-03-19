Минфин Татарстана опубликовал данные по заработку ведомств за период январь — февраль 2024 года

Министерство финансов Республики Татарстан опубликовало данные по ведомствам за период с января по февраль 2024 года. Всего было получено 12,2 миллиарда рублей от оказания платных услуг населению.

Вот как выглядит топ-10 министерств и ведомств по объему полученных средств:

Министерство здравоохранения Республики Татарстан — 922,2 миллиона рублей.

Министерство образования и науки Республики Татарстан — 331,7 миллиона рублей.

Министерство культуры Республики Татарстан — 303 миллиона рублей.

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан — 93,6 миллиона рублей.

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан — 80,2 миллиона рублей.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (Минстрой РТ) — 49,5 миллиона рублей.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан — 38,5 миллиона рублей.

Министерство спорта Республики Татарстан — 22,8 миллиона рублей.

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан — 18 миллионов рублей.

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан — 2,9 миллиона рублей.

Остальные министерства и ведомства получили менее 10 миллионов рублей дохода от платных услуг населению.

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Нафиса Миннехузина