Школы и детсады Казани работают в штатном режиме после попытки атаки БПЛА
Управление образования Казани подтвердило, что образовательные учреждения города функционируют в обычном режиме, несмотря на утреннюю попытку атаки беспилотников.
По информации пресс-службы раиса республики, все беспилотники были успешно нейтрализованы благодаря принятым мерам безопасности.
В результате инцидента не было зафиксировано ни жертв, ни разрушений. В настоящее время экстренные службы продолжают работу на месте происшествия для устранения последствий.
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