«Происходило изнасилование здравого смысла»: суд Татарстана выслушал последнее слово обвиняемого в 31 убийстве

Фото: Плотникова Ирина

21 марта в Верховном суде Татарстана ожидается оглашение приговора по делу так называемого поволжского душителя. Ранее прокуратура запросила пожизненный срок для казанского слесаря Радика Тагирова, обвиняемого в серии разбойных нападений с 30 убийствами и тремя покушениями.



Сам Тагиров в прениях и сегодня заявлял о своей невиновности. С его слов, на предварительном следствии он оговорил себя под давлением, тогда как в действительности даже никогда не был в ряде городов, где проживали убитые. Это Пермь, Уфа, Чебоксары, Нижний Новгород, Ижевск и Киров, — передает с заседания журналист «Реального времени».

В своей финальной речи подсудимый прошелся по каждому эпизоду дела, указывая на усматриваемые им нестыковки обвинения — в том числе образцы смешанной ДНК от двух и более лиц, которые стали одним из доказательств против него.

На заседании Тагиров в который раз заявил — все следственные действия проходили с серьезными нарушениями — в понятые привлекали подвыпивших граждан и заинтересованных лиц, связанных с СК и МВД. К каждой проверке показаний на месте его тщательно готовили, обозначая маршрут, вехи и детали, которые нужно будет озвучить, — настаивал подсудимый.

«Признания мои получены исключительно под действием угроз, психологического давления», — сообщил суду Радик Тагиров, отметив, что никакой неприязни к пожилым людям никогда не испытывал, напротив, поддерживал связь с родственниками преклонного возраста, денег ему хватало и умысла убивать у него не было.

Психологическим давлением Тагиров считает и часть выступлений родственников в суде. «Это было не два и не три раза, более пяти раз потерпевшие открыто обвиняли меня в виновности, бесчеловечности, унижая тем самым мои честь и достоинство», — заявил он, подчеркнув, что председательствующий судья и назначенный адвокат ничего не предпринимали.

— Меня обвиняют в преступлениях, которых я не совершал, и я же должен доказать свою невиновность. Но чувствую лишь свою беспомощность, — заявил обвиняемый, уверяя, что из СИЗО не имеет возможности разыскать свидетелей, способных подтвердить его алиби, а загодя запастись их полными паспортными данными и контактами он просто не мог.

Завершая свою речь, Радик Тагиров обратился напрямую к судье Ильфиру Салихову и попросил не судить его за то, что он не совершал. А дальше дал свою эмоциональную оценку процессу: «В карательной, грубой форме происходило изнасилование здравого смысла при рассмотрении этого дела».

Потерпевших в зале сегодня не было. Послушать обвиняемого пришли два десятка журналистов и группа будущих юристов. По традиции Тагиров выступал, стоя спиной к залу заседания, скрывая свое лицо от камер.



Напомним, подозреваемого в серии тяжких преступлений против пожилых женщин в 12 регионах страны задержали в Казани в 2020-м, спустя 8 лет после окончания серии.



Приводим полный список предполагаемых жертв Тагирова, по версии обвинения:



«Реальное время» публикует восстановленный силовиками кровавый маршрут обвиняемого:



1. Казань (Татарстан), ул. Батыршина, 5 марта 2011 года погибла Ишмуратова (1920 г. р.), похищена 1 тыс. рублей и продукты,

Казань, ул. Ибрагимова 5 марта 2011 года — попытка убийства Фасхутдиновой (1924 г. р.).

2. Казань, ул. Ямашева, 21—24 августа 2011 года убита Замалиева (1929 г. р.), похищено 10 тыс. рублей.

3. Казань, ул. Светлая, 14—17 октября 2011 года убита Сайфутдинова (1926 г. р.), денег и ценностей преступник в квартире не нашел.

4. Казань, ул. Восстания, 18—19 октября 2011 года убита Вахтинова (1929 г. р.), ничего не похищено.

Казань, ул. Новаторов, 26 октября 2011 года — покушение на убийство Фортунатовой (1928 г. р.), хищение 30 тыс. рублей.

5. Нижнекамск, ул. Химиков, 7—9 ноября 2011 года убита Ерепова (1926 г. р.), похищено 20 тыс. рублей, золотое кольцо с рубином в 5 тыс. и орден Отечественной войны II степени.

6. Волжск (Марий Эл), ул. Советская, 14 ноября 2011 года убита Самоделкина (1931), похищено 10 тыс. рублей.

7. Ижевск (Удмуртия) ул. Ленина, 13 января 2012 года убита Короткова (1935 г.р.), похищены 10 тыс. рублей и ноутбук Аcer за 4,5 тыс.

8. Казань, ул. Гагарина, 3—6 февраля 2012 года убита Яшина (1927 г. р.), ничего не пропало.

9. Казань, ул. Гвардейская, 8 марта 2012 года убита Жалымова (1929 г. р.), похищены 2 тыс. рублей.

10. Казань, ул. Академика Губкина, 12—14 марта 2012 года убита Гайсина (1929 г. р.) — она стала шестой жертвой «душителя» в Казани, похищено 5 тыс. рублей и шариковая ручка с листом бумаги.

11. Нижний Новгород, ул. Лескова, 30 марта 2012 года убита Шабашова (1917 г. р.), ничего не похищено.

12. Чебоксары (Чувашия), ул. Николаева, 1—2 апреля 2012 года убита Трофимова (1929 г. р.), похищено 20 тыс. рублей, поджог квартиры.

13. Чебоксары, ул. Декабристов, 2—3 апреля 2012 года убита Никитина (1939 г. р.), похищено 500 рублей.

14. Уфа (Башкирия), пр. Октября, 4 апреля 2012 года убита Чурсина (1928 г. р.), пропало 60 тыс. рублей, поджог квартиры.

15. Пермь, ул. КИМ, 14—15 апреля 2012 года убита Алтынова (1931 г. р.), ценного преступник не нашел.

16. Пермь, ул. Мира 16—18 апреля 2012 года убита Петина (1927 г. р.), похищено 20 тыс. рублей.

17. Самара, ул. Булкина 21 апреля 2012 года убита Кириллова (1931 г. р.), пропало 100 тыс. рублей.

18. Екатеринбург, ул. Белореченская, 28 апреля 2012 года убита Шевнина (1925 г. р.), похищено 45 тыс. рублей и мобильник «Самсунг» за 1 тыс. рублей, поджог квартиры.

19. Самара, ул. Карбышева, 4 мая 2012 года убита Солодова (1930 г. р.), пропал мобильный телефон «Нокиа» за 500 рублей.

20. Саратов, ул. Студеная, 19—20 мая 2012 года убита Савинова (1936 г. р.), похищено 20 тыс. рублей.

21. Ижевск, ул. Красногеройская, 24—26 июня 2012 года убита Балобанова (1923 г. р.), похищено 20 тыс. рублей.

22. Челябинск, ул. Кирова, 2—3 июля 2012 года убита Гурьянова (1915 г.р.) — самая старшая из жертв «душителя», похищено 7 тыс. рублей.

23. Челябинск, ул. Бажова, 4 июля 2012 года убита Григоренко (1931 г. р.), пропало 7,1 тыс. рублей.

24. Екатеринбург, ул. Шаумяна 6—7 июля 2012 года убита Малкина (1926 г. р.), похищено 40 тыс. рублей.

25. Ижевск, Воткинское шоссе, 13 июля 2012 года убита Стукалова (1937 г. р.), хищение 20 тыс. рублей.

26. Москва, Волгоградский проспект, 7 сентября 2012 года убита Гладкова (1921 г. р), похищено 100 тыс. рублей.

27. Иваново, ул. Куликова, 12 сентября 2012 года убита Радченко (1925 г. р.), пропало 70 тыс. рублей.

28. Уфа, пр. Октября, 25—26 сентября 2012 года убита Сидикова (1925 г. р.), похищено 30 тыс. рублей.

29. Уфа, Шкаповский пер., 26—27 сентября 2012 года убита Шарафутдинова (1943 г. р.), похищено 7 тыс. рублей.

30. Уфа, ул. Первомайская, 27—30 сентября 2012 года убита Выдренкова (1929 г. р.), похищено 230 тыс. рублей.

31. Киров, ул. Комсомольская, 5 октября 2012 года убита Борисова (1933 г. р.), ценностей преступник не нашел.