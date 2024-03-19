В Университете Иннополис продлят «Цифровой образовательный проект»

Сегодня заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов рассказал, что «Цифровой образовательный проект» Университета Иннополис для школьников перезапустят с федеральной поддержкой в 2024 году.

Курс представляет собой цифровой образовательный контент, в котором под руководством педагога школьнику предоставляется доступ к цифровым образовательным ресурсам по математике, физике, русскому языку, литературе и так далее.

— В этом году мы перезапускаем «Цифровой образовательный проект». В прошлом году он работал в самостоятельном режиме. В этом году опять федеральное правительство будет его реанимировать, — заявил Шайхутдинов.

По его словам, в 2022 году каждый восьмой школьник России воспользовался федеральным цифровым образовательным проектом Университета Иннополис. В 2023 году проект без поддержки находился «в плато», в 2024-м будет расти, уверен Роман Шайхутдинов.

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