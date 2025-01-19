Бывшие участницы этно-группы Otyken рассказали о закулисной жизни коллектива

Ушедшие из популярной сибирской команды музыканты пожаловались на интриги и прессинг со стороны продюсера

Otyken позиционирует себя как коллектив из представителей малочисленных народов Сибири. Фото: скриншот из видео «Otyken - Khan Blues (Премьера клипа 2023» с канала «Otyken»

В начале января сибирская группа Otyken выложила на официальном YouTube-канале фрагмент фильма Натальи Кадыровой «Культурная перезагрузка», снятого каналом RT Documentary. Один из самых популярных этно-проектов России представлен как жесткий продюсерский проект. Ранее две бывшие участницы дали откровенное интервью подкастеру Кэрри Доможаковой, описав суровую атмосферу внутри коллектива. Намеренно ли музыканты начали открыто рассказывать о бизнес-подходе в своем творчестве?

«Жесткий, ну конечно, жесткий»

Лента «Культурная перезагрузка» рассказывает о нескольких этнических проектах (один из сюжетов посвящен татарстанскому художнику Мадияру Хазиеву и его коллегам). Но самый занятный фрагмент посвящен красноярской группе Otyken, которая «смешивает фолк с клубной музыкой и снимает клипы в фантазийных костюмах с национальным колоритом».

Команда появилась в 2015 году, позиционирует себя как коллектив представителей малочисленных народов Сибири (жив миф, что участницы и вовсе из одной деревни). Музыка сочетает современный звук, этнические и классические инструменты, горловое пение. Группа выпустила четыре альбома, в 2023-м была почетным гостем на премии «Грэмми» и в Дубае на конференции ООН по изменению климата. В запрещенном в России «Инстаграме» у нее миллион подписчиков. В 2024-м Otyken дважды выступали в Татарстане — на фестивале «Каракуз» и в Болгаре на фестивале «Духовное единство России — послание миру». Кстати, в прошлом году у группы наполовину сменился состав, всего же в Otyken играли 20 человек.

Один из самых популярных комментариев под фрагментом на канале самого коллектива, на который подписано 950 тысяч пользователей, звучит так: «Если продюсеру комфортно так говорить с членом группы перед камерой, представляю, как он говорит вне камеры».

Речь идет о продюсере Андрее Чернецове (Медоносе). Он усмехается в кадре разговорам о себе: «Карабас-барабас, кукол себе настрогал», — а потом продолжает: «Жесткий, ну конечно, жесткий — это точно, ну по крайней мере, они так считают». После этого в кадре он выговаривает одной из участниц: «Ты обнаглевшая нахалка. Когда я тебя нашел, ты не артистка была». И указывает фотографу девушку не снимать, после резюмируя: «Я решаю, кому быть в группе, кому не быть».

«Лишнего не скажу, Андрей Анатольевич»

Значительную часть ролика длиной в 15 минут говорит именно продюсер. Также мы узнаем, что басистка Муна в группе — три месяца. Другая участница Кыс отмечает, что ее инструмент называется игил или моринхур. «В зависимости от чего?» — продюсер отвечает: «От народа». Барабанщица Хакайда говорит, что ей в начале тяжело переключиться с классической ударной установки на этническую (то есть для нее это был незнакомый инструмент).

Чернецов говорит, что все пишет и прорабатывает он: тексты, музыку, костюмы (которые сочетают традиции разных народов), хореографию. Пожив в Сибири, изучив фольклор, он решил соединить его с клубной музыкой.

Действительно, в кадре это выглядит как клип поп-группы — сценические этно-костюмы, короткие юбки, яркий макияж.

«Лишнего не скажу, Андрей Анатольевич. Я же легенду поддерживаю», — говорит еще одна участница. В декабре две бывшие артистки Otyken: Отамай (Кристина Кольчикова) и Кунчари (Лиана Чебокчинова) пришли в гости к хакасскому подкастеру Кэрри Доможаковой, чтобы легенду разрушить. Музыканты ушли из коллектива в августе 2024 года.

Уже в начале записи участницы признались, что в группе им нужно было выбирать, что говорить, но постепенно ведущей удается их разговорить. В частности, девушки отмечают, что чувствуют себя лучше без постоянного контроля.

В группу Кольчикова, выпускница музыкального колледжа, попала после переезда в Красноярск, потому что коллективу нужна была «хакасочка, играющая на хомусе». Чебокчинова, которая не была музыкантом, получила предложение присоединиться через социальные сети и вышла на сцену через две репетиции. «Кто из вас крыса — я докопаюсь», — говорит она, обращаясь к бывшим коллегам, в середине беседы, посвященной интригам, дракам, отсутствию дисциплины и взаимоуважения.

В частности, можно узнать, что на съемках клипа с XZibit (рэпер снимался в Виннипеге) продюсер кидался камнями в машину одной из участниц и закрыл ее в юрте.

— Человек за 2,5 года вошел в мое доверие — продюсер же! — поселился в голове, как бы это не звучало странно, — говорит Чебокчинова. — Появились страхи и установки, что без группы я ничего не добьюсь.

Песни Otyken пишут на русском, артистки переводят их на хакасский. При этом вокалистка Азян, долганка, поет их по-своему. Кроме того, слова меняются в угоду звучанию. Так что даже носители языка порой их не понимают.

«Вопросы к позиционированию группы Otyken начались не вчера и не позавчера»

— Проект Otyken никогда не вызывал у меня большой симпатии, возможно, потому что мне нравятся более живые, органичные музыкальные проекты, — говорит продюсер казанского лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров. — Например, «Чалама», «Треугольный сон», лейбл Ored Recordings и многие другие российские музыканты очень бережно и деликатно транслируют этно-музыку, опираясь на живое звучание.

В Otyken, по его мнению, чувствуется продюсерский подход 2000-х, перекочевавший еще с «Фабрики звезд» и проектов наподобие «ВИА Гра», где «во главе угла — картинка, шоу, а традиции и культура — лишь расходный материал». Спикер отметил: «Этот нелепый дуэт с XZibit, потерявший актуальность, тоже отсылает к 2000-м. Да, возможно, это выглядит дорого и богато, но по мне — слишком унифицировано и задизайненно».



— Что тут скажешь. Этот продюсер решил нажиться на таланте этих девочек. Мы с ними пересекались в этом году, девчонки реально крутые, — говорит Лилия Зиганшина, руководитель фолк-группы ZAKARIA. — Я послушала их интервью, это конечно, очень жестко, что они все это время терпели. И молодцы, что заговорили. Но, наверное, им сейчас достанется за все это.

По ее словам, всех продюсеров в первую очередь интересует заработок, хотя многие из них все равно более и менее честные. «Да, многие могут топить за культуру, а многие, как этот продюсер, будут прикрываться народной культурой для пиара. Сейчас модно стало на каждом слове говорить: «Мы песни записали в экспедициях». Прям какой-то тренд. Хотя многие даже не понимают и сути этих поездок. Народная культура сейчас поднялась, и все сразу срубили фишку и решили бабки заработать», — посетовала собеседница издания.

— На самом деле, вопросы к позиционированию группы Otyken начались не вчера и не позавчера, — отмечает сибирский музыкальный критик Сергей Мезенов. — Еще два или три года назад под их клипами среди единодушных восторгов можно было встретить робкие голоса представителей тех коренных народов Красноярского края (например, чулымцев), культуру которых группа якобы представляла, задающих резонные вопросы о том, какое отношение к культуре селькупов или чулымцев имеют песни на хакасском языке, сбацанные под бодрый современный музон, сочиненный в студии в Красноярске командой русских продюсеров.

Сейчас этих вопросов, по его словам, становится все больше, тематика их становится обширней, а робкие голоса звучат все громче и уверенней: «И в первую очередь по поводу этой ситуации хочется сказать «Давно пора».



При этом, говорит Мезенов, музыкальный коллаж по мотивам фольклорных традиций, «до которых получилось дотянуться», вполне имеет право на существование. Эта музыка, судя по количеству прослушиваний, востребована.

— Но тогда и презентовать такое надо соответствующе — как продюсерский поп-проект, этакий костюмированный спектакль для герлз-бэнда со взаимозаменяемыми участницами, в котором во главе угла задор и веселые пляски, прикинутые чисто для антуража в тематические костюмчики, — продолжает он. — При таком раскладе вопросы к проекту оставались бы исключительно в области художественного вкуса, в ответ на которые всегда можно весело смеяться, глядя на растущие цифры просмотров клипов. Выдавать же такой пастиш за что-то аутентичное — грубо говоря, плевок в лицо всем тем, кто действительно пытается сохранять свои слишком уж стремительно исчезающие культуры, — резюмировал критик.