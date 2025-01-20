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В Казани рядом с домом на улице Можайского упал обломок сбитого БПЛА

08:56, 20.01.2025

В Казани произошла попытка атаки БПЛА на промышленные предприятия, в результате которой обломок упал рядом с домом на улице Можайского. Спецслужбы провели проверку и подтвердили, что деталь не представляет опасности, угрозы жизни нет, а ситуация в районе остается безопасной. Об этом сообщили в мэрии города.

  • Экстренные службы продолжают работать на месте инцидента и ликвидируют последствия атаки.

По информации пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, все предприятия функционируют в штатном режиме и никаких жертв или разрушений не зафиксировано.

Анастасия Фартыгина

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