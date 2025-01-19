В Казани из-за теплой погоды каток в парке «Черное озеро» закроют днем

Фото: Мария Зверева

Сегодня в Казани из-за теплой погоды каток в парке «Черное озеро» будет работать с 10.00 до 14.30. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов города.

Уточняется, что пункт проката будет открыт до 13.15.

Напомним, каток и пункт проката в парке «Черное озеро» этой зимой уже закрывали. Работу приостановили 2 января. Открыли площадку 6 января.



Елизавета Пуншева