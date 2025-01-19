Новости общества

11:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани из-за теплой погоды каток в парке «Черное озеро» закроют днем

10:34, 19.01.2025
В Казани из-за теплой погоды каток в парке «Черное озеро» закроют днем
Фото: Мария Зверева

Сегодня в Казани из-за теплой погоды каток в парке «Черное озеро» будет работать с 10.00 до 14.30. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов города.

Уточняется, что пункт проката будет открыт до 13.15.

Напомним, каток и пункт проката в парке «Черное озеро» этой зимой уже закрывали. Работу приостановили 2 января. Открыли площадку 6 января.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также