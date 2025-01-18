The Guardian: книги африканских авторов недоступны на их родине

Главной проблемой остается высокая стоимость книг

Фото: Динар Фатыхов

Африка — континент с богатой литературной традицией и множеством талантливых писателей. Их работы находят признание во всем мире, а в 2021 году африканские авторы завоевали Нобелевскую премию по литературе, Букеровскую премию и премию Камоэнса — высшую награду в португалоязычном мире. Тем не менее для многих африканских читателей доступ к этим книгам остается серьезной проблемой, пишет британская газета The Guardian.

Например, роман Цици Дангарембга Nervous Conditions, признанный одним из важнейших произведений XX века. Его легко приобрести в Великобритании за сумму менее £3. Однако в родном для автора Хараре, столице Зимбабве, эта книга практически недоступна, несмотря на то, что издается соседней Южной Африкой. Ситуация абсурдна: даже классика африканской литературы редко встречается на полках местных книжных магазинов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Главной проблемой остается высокая стоимость книг. В Южной Африке 43% домохозяйств не имеют ни одной книги, а в Камеруне один учебник приходится на 12 студентов. В Эфиопии, где книжные магазины — редкость, даже члены книжного клуба, как правило, не могут достать обсуждаемое произведение. В одной из немногих книжных лавок Аддис-Абебы роман Маазы Менгисте «Царская тень» стоит 3 тыс. эфиопских быров (около 2,5 тыс. рублей), что превышает недельную зарплату университетского преподавателя.

Эксперты утверждают, что слабое развитие локальных издательств, отсутствие библиотек и высокие налоги на книги в некоторых странах, таких как Кения, делают литературу недоступной для большинства африканцев. В отличие от стран Запада, где библиотеки не только предоставляют книги в аренду, но и поддерживают издателей, закупая их продукцию, многие африканские государства не могут обеспечить инфраструктуру для развития книжного рынка.

Однако ситуация постепенно меняется. В Нигерии за последние 20 лет появилось множество независимых издательств, которые выпускают как книги местных авторов, так и доступные издания международных бестселлеров. Это не только снизило стоимость книг, но и сделало их более доступными. Так, одно из таких издательств, Masobe Books, с момента основания в 2020 году подписало контракты с более чем 100 авторами и продало свыше 100 тыс. экземпляров. Успех обусловлен привлекательным дизайном обложек, акцентом на нигерийскую тематику и активной работой в социальных сетях.

Реальное время / realnoevremya.ru

В других странах также находят оригинальные решения. В Зимбабве авторы используют платформы вроде WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ, ее деятельность в России запрещена) для публикации и продажи своих произведений, предоставляя первые главы бесплатно, а остальные — за символическую плату. В Эфиопии стартап Tuba предлагает электронные и аудиокниги по цене, значительно ниже, чем бумажные издания. За счет этого платформа надеется в скором времени продать сотни тысяч экземпляров.

В Кении цифровая образовательная платформа eKitabu в 2024 году запустила собственное издательство Mvua Press, которое уже выпустило 10 книг и распространяло их с помощью уличных продавцов. Компания стремится сделать книги максимально доступными и проводит семинары для начинающих авторов, помогая им развивать свои идеи до стадии публикации.

Инициативы вроде этих демонстрируют огромный потенциал африканского книжного рынка. Специалисты уверены: как только локальные издательства смогут предложить доступные книги, рынок начнет активно развиваться.

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Екатерина Петрова