Казанская активистка «Яблока» предстала перед Верховным судом Татарстана

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня в Верховном суде РТ стартовал процесс по делу казанской общественницы Зульфии Ситдиковой. Ее обвиняют в распространении сведений о Дне Победы, выражающих явное неуважение к обществу (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), и в дискредитации использования Вооруженных сил РФ в защиту интересов граждан России и поддержания международного мира и безопасности (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), ранее партия «Яблоко» объявляла сбор средств на ее защиту, передает из суда журналист «Реального времени».



Поводом для уголовного преследования Ситдиковой стали два «антивоенных» плаката. Фотография одного из них на фоне Вечного огня в парке Победы Казани была размещена в соцсетях в мае, с другим Зульфию Ситдикову задержали в конце апреля в парке им. Урицкого.

На апрельском баннере была обозначена дата «9 Мая» с перевернутой вверх ногами буквой «М». По мнению эксперта-лингвиста, эта графика содержит «признаки негативной оценки деятельности Красной Армии в период Великой Отечественной» и «может расцениваться как оскорбление памяти» защитников страны. По версии силовиков, активистка планировала сделать снимок с этим плакатом на фоне памятника погибшим во Второй мировой войне.

Вину по двум эпизодам преступлений женщина не признает. В качестве меры пресечения ей избран домашний арест.