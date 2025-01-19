Пожары в Калифорнии уничтожили исторические дома писателя Зейна Грея и издателя Эндрю Макнелли

Восстановить подобные строения в прежнем виде невозможно

Дом Зейна Грея. Фото: Скриншот с сайта Curbed LA

Катастрофические пожары, охватившие Южную Калифорнию, стали причиной утраты уникальных исторических зданий, среди которых дома известных писателей. Среди наиболее значительных потерь — резиденция Зейна Грея, построенная в 1907 году, и дом Эндрю Макнелли 1887 года.

Дом Зейна Грея, известного писателя — автора романов о Диком Западе, представлял собой величественное строение в средиземноморском стиле. Архитектором был Мирон Хант, создатель таких значимых объектов, как Rose Bowl и Ambassador Hotel. В этом доме писатель создал свои знаковые произведения, включая «Всадники пурпурного шалфея». Здание было не только жилым пространством, но и культурным центром, в котором проводили ежегодное мероприятие в поддержку сохранения наследия. Эксперты отмечают, что этот дом был знаковым ориентиром для региона, символизируя эпоху расцвета литературы о Диком Западе.

Второй трагической утратой стал дом Эндрю Макнелли, сооснователя компании Rand McNally, известной своими картами. Этот образец стиля королевы Анны привлекал внимание уникальным дизайном: волнообразной крышей, синевато-зеленой черепицей, семью каминами и эклектичными интерьерами. Особую ценность представляла Турецкая комната, выполненная в восточном стиле. Дом стал жертвой пламени, несмотря на его историческую значимость и архитектурную уникальность.

Пожары также затронули более поздние здания, связанные с историей Голливуда. Одной из потерь стал ранчо-дом Уилла Роджерса, знаменитого комика и актера. Построенный в 1926 году, этот деревянный дом с уютной верандой и камином, украшенным трофейной головой быка, воссоздавал атмосферу сельской жизни. В нем Роджерс принимал таких гостей, как Уолт Дисней, Кларк Гейбл и Чарльз Линдберг. Это место стало символом «старой Калифорнии» и хранило дух ушедшей эпохи.

Эксперты отмечают, что восстановить подобные строения в прежнем виде невозможно.

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Екатерина Петрова