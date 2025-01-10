Ренат Мистахов не торопится выкупать госпакет акций Зеленодольского завода им. Горького

Росимущество снизило начальную цену на 5,6% акций предприятия

Фото: Динар Фатыхов

Росимущество повторно выставило на торги 5,6% акций АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», изменив начальную стоимость для форсирования процесса продажи. Стартовая цена госпакета определена в 307 млн рублей, что оказалось на 10% ниже, чем на провалившемся весной прошлого года аукционе. Тогда судостроительная корпорация «Ак Барс», считающаяся наиболее заинтересованной стороной, не стала участвовать, а других заявок не поступило. «При завышенной цене сроки проведения торгов могут быть затянуты. К тому же интерес к этому оборонному активу есть у узкого круга, отсюда — дисконт», — пояснил причину пересмотра стоимости гендиректор компании «Центр независимой экспертизы собственности» Алексей Куликов. Удастся ли продать «государев пятак» с уступкой в цене, станет известно 23 января.

«Инвестиционный час» для «Зеленодольского завода им. А.М. Горького»

Росимущество пытается повысить интерес покупателей к непроданным корпоративным активам, остающимся в государственной собственности долгое время. Подобно роуд-шоу с инвесторами, организаторы прямо перед торгами взяли за правило проводить «Инвестиционный час» с теми, кто собирается принять в них участие. Причем дебютировал «Инвестиционный час» с презентации профиля татарстанского оборонного предприятия АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». В конце января Росимущество готовится выставить на продажу госпакет акций — 5,6%, что может стать первой сделкой в доход государства.



— В ходе проведения встречи потенциальные покупатели могут получить расширенную информацию о выставляемых на торги корпоративных активах, — пояснили «Реальному времени» цель открытия новой интернет-площадки в пресс-службе ведомства.

Реальное время / realnoevremya.ru

Правда, сколько интересантов подключились к видеоконференции по продаже акций татарстанской компании не стали раскрывать. Но в январском графике «Инвестиционного часа» значатся встречи по двум строительным предприятиям страны, так что число эмитентов будет расти, полагают в Росимуществе.

Почему торги отменяли дважды

Впрочем, продажа 5,6% акций Зеленодольского завода им. Горького в пользу государства не обещает быть легкой и быстрой. Как рассказывало «Реальное время», в прошлом году Росимущество дважды отменяло торги — в апреле и августе из-за отсутствия заявок от участников. Тогда начальная цена госпакета была установлена в 332 млн рублей. Наиболее вероятным покупателем называли судостроительную корпорацию «Ак Барс», которая владеет 55,1% акций зеленодольского предприятия.



Но команда Рената Мистахова не стала подавать заявки, а других претендентов на вхождение в капитал татарстанского предприятия не нашлось. В результате Росимущество вынуждено было признать торги несостоявшимися. Официальная причина — начальная стоимость акций, сформированная на основе результатов оценки 2023 года, устарела и подлежит пересмотру.

Скриншот Минобороны

При этом отменять приватизацию не стали, так как госпакет акций АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» входит в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2024—2026 годы, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 31.12.2019 №3260-р, говорили в ведомстве.

Скинули 25 млн рублей на старте

Но на этот раз Росимущество, похоже, решило сдвинуть продажу с мертвой точки. Руководство ведомства согласилось снизить начальную стоимость госпакета примерно на 10% меньше прошлогоднего уровня. Как следует из конкурсной документации, стартовая цена на повторных торгах установлена в сумме 307 млн рублей (в прошлом году торги начинались от 332 млн рублей). Изменения в определении стартовой цены произошли после проведения переоценки стоимости актива.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В соответствии с отчетом об оценке от 08.09.2023 №К23-15/25-701, подготовленным ООО «Центр оценки собственности», начальная цена составила 332 млн рублей. С учетом истечения срока действия данного отчета Росимущество проводит мероприятия по его актуализации», — рассказывали ранее «Реальному времени» в пресс-службе ведомства. В основу оценки положен имущественный подход (т. е. считается стоимость имущества), так как он дает достоверное представление о рыночной стоимости предприятия.



Эксперты пришли к выводу, что имущество АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» стоит 5,9 млрд рублей. Но почему Росимущество скорректировало цену в сторону понижения, а не повышения, в ведомстве не стали комментировать. «Считаем преждевременными комментарии в отношении еще не состоявшейся процедуры торгов», — ответили в пресс-службе.

«Оборонку» не покупают

Между тем оценщики видят в этом желание реализовать актив по реальной стоимости. «При завышенной цене сроки проведения торгов могут быть затянуты. К тому же интерес к этому оборонному активу есть у узкого круга, отсюда — дисконт», — пояснил причину пересмотра гендиректор компании «Центр независимой экспертизы собственности» Алексей Куликов.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

По его мнению, от того, настолько точно будет выбрана начальная цена продажи, зависит судьба торгов и интересы государства. Если стоимость будет занижена, есть шанс, что бюджет получит меньше, чем мог бы, рассуждает он. Но и при неоправданно высокой цене объект будет долго стоять, и бюджет не получит ожидаемый доход. По мнению эксперта, оборонные активы продаются сложнее, чем сельхозпредприятия в силу своей специфики. По его словам, новая величина стартовой цены согласована Росимуществом, и если будут сомнения, то проверку может провести Генпрокуратура.

Торги назначены на 23 января, они пройдут посредством публичного предложения, следует из конкурсной документации. Минимальная граница отсечения установлена в сумме 153 млн рублей, то есть ниже этого уровня организаторы не вправе продать госпакет. Заявки принимаются до 13 января.

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» продолжает оставаться на балансе государства, хотя федеральные власти приняли решение о его приватизации еще 6 лет назад. Прежний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение №3260 «Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2022—2024 годы» в декабре 2019 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тогда в него впервые включили госпакет — 5,6% акций татарстанского предприятия, но без обозначения конкретных сроков продажи. Судя по официальным документам, сначала приватизация должна была пройти в 2022—2024 годах, а затем появились новые «плавающие» даты 2024—2026 годы. Иначе говоря, приватизация госдоли затянулась надолго, и чем закончатся январские торги предсказывать не берутся. Хотя ранее эксперты не сомневались, что госпакет купит татарстанская судостроительная корпорация, что называется, вполоборота.

— Скорее всего, госпакет выкупит СК «Ак Барс» Рената Мистахова, — говорил ранее гендиректор информационной группы Mil.Press Сергей Сочеванов, — Это логично, потому что корпорация довольно активно растет. Мы видим, что они усиливают и составляющую, связанную с проектированием. В прошлом году в состав корпорации вошло петербургское проектное бюро «Форсс-Марин». Вряд ли будут трудности с выкупом этих акций. Какие-то сложные сценарии того, что госпакет уйдет в чужие руки, сложно представить. Не думаю, что такой сценарий возможен, хотя всякое может быть, но 95% ставлю на то, что бумаги выкупит «Ак Барс».