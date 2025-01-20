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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -4 градусов

07:00, 20.01.2025

В отдельных районах гололед, слабая метель

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -4 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен небольшой и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гололед, слабая метель. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Казани прогнозируется от 0 до -2 градусов. Ожидается небольшой и мокрый снег.

Галия Гарифуллина

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