Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до -4 градусов
В отдельных районах гололед, слабая метель
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен небольшой и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах гололед, слабая метель. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
В Казани прогнозируется от 0 до -2 градусов. Ожидается небольшой и мокрый снег.
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