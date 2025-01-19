Крыльцо героини сериала «Секс в большом городе» в Нью-Йорке будет ограждено воротами

Это решение стало результатом более чем 20-летней борьбы с фанатами шоу

Знаменитый дом из сериала «Секс в большом городе», снятый по одноименному сборнику статей журналистки Кэндес Бушнелл, расположен в престижном районе Вест-Виллидж на Манхэттене. Вскоре у него могут появиться железные ворота, которые ограничат доступ к знаменитому крыльцу, пишет американская газета The New York Times. Владелица дома на 66 Perry Street подала заявку в Комиссию по сохранению архитектурного наследия Нью-Йорка с просьбой разрешить установку ограждения. Это решение стало результатом более чем 20-летней борьбы с фанатами шоу, которые ежедневно нарушают спокойствие жильцов.

С момента выхода сериала в 1998 году ступеньки дома стали местом паломничества для поклонников «Секса в большом городе» и фильмов-продолжений. Лестница, которая служила внешним фасадом квартиры главной героини Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер превратилась в символ нью-йоркской культуры. Владелица дома, Барбара Лорбер, заявила, что изначально согласилась на съемки из жалости к молодому ассистенту, только начинающему свою карьеру в киноиндустрии. «На тот момент никто не предполагал, что это шоу станет культовым, а мой дом — туристической достопримечательностью», — поделилась она.

С годами толпы туристов и фанатов начали причинять неудобства жильцам. Несмотря на установленные ранее таблички «Частная собственность» и цепь, многие игнорируют запреты, перелезая через ограждения, устраивая фотосессии, записывая видеоролики для социальных сетей и празднуя на крыльце. Лорбер рассказала, что некоторые посетители заходят слишком далеко: поднимаются по лестнице, стучат в двери, звонят в звонки, а порой даже пытаются заглянуть в окна. Нередко такие случаи сопровождаются ночными визитами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, владельцы дома столкнулись с акциями вандализма: ступени крыльца исписаны граффити, а на дверной раме вырезаны инициалы. «За более чем 20 лет я надеялась, что ажиотаж вокруг моего дома утихнет, но он только усиливается. Чтобы вернуть жильцам нормальное качество жизни, необходимо установить ворота», — пояснила Лорбер.

Комиссия предварительно одобрила ее заявку, но окончательный дизайн ограждения пока обсуждается.

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Екатерина Петрова