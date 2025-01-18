Минобороны Грузии планирует провести военные учения с НАТО

Фото: Динар Фатыхов

В Минобороны Грузии сообщили о запланированных на 2025 году учениях с НАТО. Они обсуждались на встрече представителей ведомства с командующим центра учений объединенных сил НАТО Богданом Ритцерски, написало в социальной сети Facebook*.



— На встрече обсуждались планируемые в Грузии учения «НАТО — Грузия 2025». Было отмечено долгосрочное плодотворное сотрудничество между учебными центрами, — с в сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что учения военнослужащих Грузии и стран НАТО состоятся в республике с 28 апреля по 8 мая. Они будут проходить в Совместном центре тренировок и оценок Грузия — НАТО (JTEC) в Крцаниси, неподалеку от Тбилиси, передавал ТАСС.

В учениях примут участие военные из Азербайджана, Албании, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Польши, Словакии, США, Турции и Франции. Армения будет представлена как наблюдатель.

Напомним, в Германии недавно заявили, что НАТО наращивает военное присутствие в Балтике против России.

— Альянс уже договорился об этом 30 декабря в Брюсселе. По всей видимости, это создает вторую суборганизацию НАТО в регионе Балтийского моря, специально направленную против России, — писало немецкое издание Die Junge Zeitung.

По информации газеты, предполагается, что «Объединенный экспедиционный корпус», действующий с 2018 года, усилит наблюдение за критически важной инфраструктурой в Балтийском море.

Галия Гарифуллина