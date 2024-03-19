Эксперты прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16%

Центробанк РФ сохранит ключевую ставку на текущем уровне на ближайшем заседании, которое состоится 22 марта. Об этом «Реальному времени» заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

— Нет явных факторов за повышение и снижение ставки. Инерция в росте цен все еще сохраняется. Однако есть признаки постепенного слома тренда, — отметил Федоров.

По его словам, решение по ставке на курс не повлияет. На открытии торгов на Московской фондовой бирже во вторник, 19 марта, американский доллар стоил ровно 92 рубля. В течение дня курс национальной валюты США растет. По состоянию на 13.45 по московскому времени она прибавила еще 61 копейку. Евро на открытии торгов стоил 100,1 рубля и также продолжает дорожать, отыграв к 13.45 еще 40 копеек.

Федоров прогнозирует и сохранение ставок по коротким банковским вкладам, и удлинение периода высоких ставок.

— Вероятно, появятся предложения с высокими ставками на более длительный срок, — прогнозирует эксперт.

Ранее бывший заместитель председателя Центробанка Сергей Дубинин высказал аналогичную точку зрения по ключевой ставке. Он объяснил ее сохранение на уровне 16% «противоречивыми сигналами об инфляции: по данным Росстата, она сначала ускорилась, а потом замедлилась».

Напомним, в прошлом году регулятор пять раз менял ключевую ставку.

Центробанк РФ ввел ключевую ставку в 2013 году в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики. Ее пиковые значения за последние 10 лет достигали 17% в период с 16 декабря 2014 года по 1 февраля 2015 года, а рекордное значение в 20% наблюдалось с 28 февраля по 10 апреля 2022 года. Текущая ставка в 16% — третья по величине за всю историю.

Галия Шакирова