Госдума приняла закон о налоговом вычете на долгосрочные сбережения

Государственная дума одобрила закон, освобождающий от НДФЛ инвестиционные взносы на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС типа III), а также взносы в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. По информации Центробанка, максимальный размер вычета может составить от 52 до 60 тысяч рублей ежегодно.

Закон имеет обратную силу и будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 года. Поправки в Налоговый кодекс были приняты сразу во втором и третьем чтениях.

Законопроект также предусматривает условия трансформации «старых» инвестиционных счетов в новый тип, а также поэтапное увеличение минимального срока владения ИИС типа III. Минимальный срок счета, открытого в 2024—2026 годах, составит 5 лет, а в последующем он будет увеличиваться на год — до достижения 10 лет. Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит изменения в Уголовный кодекс России.

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Разиль Самигуллин