Коэффициент уровня счастья жителей Иннополиса составил 86,4 пункта

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта кабмина

Как заявил сегодня мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, уровень счастья в городе составил 86,4 пункта, что в среднем на 15—20 пунктов выше, чем в городах России.

— 84,6 пункта — уровень счастья жителей нашего города. Каждый год мы измеряем этот индекс, рассчитывается по особой методике ВЦИОМ. В среднем мы на 15—20 пунктов счастливее жителей по России. За прошлый год по этому пункту мы выросли на пять показателей, — отметил Шагалеев.

По словам мэра города, ежедневно в Иннополисе находятся 7,8 тыс. человек, причем каждый третий из них — ученый или IT-специалист. Средний возраст жителя составил 31 год.

В 2024 году Иннополису исполнится 9 лет. Он остается самым молодым городом России.

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Аделия Сафина