В Сеуле заключили под стражу президента страны

Фото: Ирина Плотникова

Сеульский суд решил заключить под стражу временно отстраненного президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Западный районный суд Сеула <...> после проведенного накануне допроса президента Юна, подозреваемого в том, что он возглавил мятеж и препятствовал осуществлению прав с превышением должностных полномочий, <...> сегодня объявил о том, что существуют опасения уничтожения обвиняемым улик, и выдал ордер на его заключение под стражу», — говорится в сообщении.

Накануне в суде Юн Сок Ёль в течение 40 минут представлял свою позицию, однако это не помогло переубедить судей. Управление по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO) намеренно продолжить личные допросы президента.

Напомним, что 15 января отстраненный от власти президент Юн Сок Ель был взят под стражу для проведения допроса после неоднократных игнорирований повесток о добровольной явке. 16 января Центральный окружной суд Сеула отклонил ходатайство об отмене решения о задержании Юна, признав арест законным.

Президент Юн Сок Ель 3 декабря ввел военное положение, которое было отменено парламентом в тот же день и признано мятежом. Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.



Елизавета Пуншева