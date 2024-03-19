На благоустройство Зеленодольска ушло более 2 млрд рублей

Фото: скрин realnoevremya.ru

Как рассказал сегодня мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, на благоустройство Зеленодольска в 2015—2023 годах потратили более 2,3 млрд рублей. Из них порядка 1 млрд рублей вложено в реализацию программы благоустройства общественных пространств.

— За последние годы только в рамках реализации программы по общественным пространствам сделаны работы на сумму порядка 1 млрд рублей. Это общественные пространства, 21 объект. Какие-то объекты новые, часть крупных объектов имеет очередность, — подчеркнул Афанасьев.

За последние 3 года по программе «Наш двор» в Зеленодольске благоустроили 313 дворов на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».