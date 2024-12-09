«Стремимся создать не конкурентную, а дружественную деловую среду»: вручена премия «Реальный рейтинг»

В Казани вручили деловую премию, учрежденную «Реальным временем» в 2017 году, по 9 номинациям

Фото: Реальное время

«Реальное время» возобновило традицию подведения итогов «Реального рейтинга». На торжественной церемонии вручения деловой премии собрались топ-менеджеры крупнейших компаний, работающих в ПФО; представители органов власти; собственники бизнесов. Премия была вручена в восьми основных номинациях и одной специальной. Вечер прошел в ресторане казанской «Пирамиды» и стал одним из ярких аккордов подведения итогов делового года. «Там, где «Реальное время», — всегда все красиво и правильно», — говорил со сцены глава татарстанской ГАИ Рустем Гарипов перед тем, как вручить награду в номинации «Авторетейл». Руководитель казанского горздрава Владимир Филатов, вручая премию в номинации «Фармацевтическая промышленность», тепло благодарил наше издание за галерею портретов врачей республики. Подробности составления «Реального рейтинга», список номинантов и победителей, реплики гостей — в репортаже с церемонии.

«Лауреат в каждой категории один, но все номинанты — безусловные лидеры в своих отраслях»

Вечером 6 декабря в Казани прошла торжественная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг». Награда вручается компаниям, зарегистрированным на территории Приволжского федерального округа, с наибольшей эффективностью в ключевых бизнес-показателях.

Лидеров определяет аналитическая служба «Реального времени» по стандартизованной формуле, в которой присутствуют показатели, доступные в открытых источниках: размер активов, чистая прибыль, рентабельность, выручка, объем налогов, уплаченных за отчетный период. Показатели распределены в формуле по весам. Методику подсчета помогли разрабатывать независимые эксперты: гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, председатель совета директоров консалтинговой компании «Аудит Груп» Борис Любошиц, президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков, вице-президент РАКИБ по развитию и регулированию рынка Валерий Петров и вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

Таким образом, «Реальный рейтинг» — независимый, неангажированный, абсолютно прозрачный рэнкинг, базирующийся на объективных, четко формализованных показателях, которые опубликованы в открытом доступе. Для более детального знакомства с методикой расчета можно пройти по ссылке.

В 2024 году премия вручена в восьми основных номинациях: «Пищевая промышленность»; «Легкая промышленность»; «Фармацевтическая промышленность»; «Авторетейл»; «Сельское хозяйство»; «Строительные компании»; «ИТ-компании»; «Телекоммуникации и связь».

Директор и главный редактор интернет-газеты «Реальное время» Анна Саушина в приветственной речи отметила:

— Тройки номинантов сформированы по итогам анализа сотен и тысяч участников рынка по ПФО, и зачастую разница по показателям у них незначительная. Конечно, лауреат в каждой категории один, но все номинанты — безусловные лидеры в своих отраслях. Мы поздравляем их всех. Хочу сказать пару важных слов о самом рейтинге. Мы учредили его в 2017 году, задумав создать объективный отраслевой рейтинг по ПФО. В разработке методики нам помогали эксперты ВЦИОМ, «Деловой России», инвестиционного холдинга «ФИНАМ», «Опоры России» и Института развития финансовых рынков. Вместе мы рассчитали формулу, которая учитывает совокупность финансовых и социально значимых показателей. Но в первую очередь мы создавали премию для объединения бизнес-сообщества. Мы стремимся создать не конкурентную, а дружественную деловую среду.

Тимур Попов

Помимо этого, решено было вручить также премию в специальной номинации — «Жилое строительство». Победитель был определен согласно данным из Единого ресурса застройщиков о введенной с начала 2024 года площади жилых комплексов.

«То, что вы организуете это все в формате живого общения, нетворкинга, — это, конечно, дорогого стоит»

В гостях у «Реального времени» на торжественном вечере в ресторане «Пирамида» собрались руководители крупных компаний из ПФО, представители органов власти, известные общественные деятели. Церемонию вели заместитель генерального директора ТРК «ТНВ» по информационному вещанию Светлана Кадырова и ресторатор Михаил Шарипов.

Заместитель генерального директора ТРК «ТНВ» по информационному вещанию Светлана Кадырова и ресторатор Михаил Шарипов. Тимур Попов

Деловыми партнерами премии «Реальный рейтинг» стали:

юридическая фирма «АНП ЗЕНИТ», основанная в 2010 году. Компания с офисами в Москве, Казани и Дубае специализируется на комплексном правовом сопровождении среднего и крупного бизнеса и семей с капиталами. Накануне фирма в очередной раз подтвердила свое лидерство в рейтинге «Право-300», заняв первое место в региональном рейтинге и войдя в 10 отраслевых номинаций;



инвестиционная компания «Цифра Брокер» — один из крупнейших российских брокеров с более чем 12-летним опытом работы. Компания обладает глубокой экспертизой по фондовому рынку и готова предложить клиентам аналитическую поддержку, интересные инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Владельцам частного бизнеса «Цифра брокер» оказывает услуги по привлечению капитала на фондовом рынке. Во время церемонии компания провела розыгрыш ценных призов среди гостей вечера.

Адвокат, старший партнер «АНП ЗЕНИТ» Дамир Низамов прокомментировал:

— Безусловно, все победители и номинанты — лидеры в своих отраслях. Для меня важность этой премии состоит в том, что ее выдают люди, которые работают здесь, «на земле». И когда ее выдает такое уважаемое издание, как «Реальное время», это, конечно, вызывает доверие и делает рейтинг особенным.

Дамир Низамов, старший партнер АНП ЗЕНИТ. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Территориальный директор «Цифра Брокер» Артур Маратов напомнил, что компания становится партнером премии уже не первый год:

— Мы давно являемся партнерами премии и очень любим это мероприятие. На наш взгляд, «Реальный рейтинг» — действительно независимый. Вы учитываете много компаний, проводите большую работу, обрабатываете данные, объективно выделяете лучших. Все эти компании, все эти люди работают и на собственный бизнес, и на общее благо. Работая, они думают о совершенно прозаических вещах — о том, как заработать, как вести бизнес. Но все это выливается в положительный КПД для нашей страны. Для нашего общества, для наших людей. Спасибо вам, что организовали этот вечер, на котором мы видим тех, кто победил в этой конкуренции, кому удалось сделать больше, чем остальным. А то, что вы организуете это все в формате живого общения, нетворкинга, — это, конечно, дорогого стоит. Потому что сегодня личное общение очень важно. В нем рождаются будущие проекты!

Во время церемонии представители компании «Цифра Брокер» провели розыгрыш ценных призов. Тимур Попов

Лучшие из лучших: номинанты и победители

Фармацевтическая промышленность

Номинанты: АО «Биохимик» (Республика Мордовия); ООО «Пранафарм» (Самарская область»), ООО «Озон Фарм» (Самарская область).

Победитель: ООО «Озон Фарм». Компания принадлежит к группе «Озон Фармацевтика», которая занимает лидирующие позиции по портфелю препаратов в России и по объему продаж препаратов в 2023 году. Производственные мощности находятся в Жигулевске и Тольятти.

Награду в этой номинации вручал заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов. В своей приветственной речи он отдельно отметил работу «Реального времени» по поддержке медицинского сообщества:

— В первую очередь хочу выразить слова благодарности «Реальному времени», которое я очень люблю и уважаю, в особенности за рубрику «Портрет», где представлены с большой теплотой и профессионализмом портреты наших врачей. За это вам огромное спасибо.

Заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов. Тимур Попов

Пищевая промышленность

Номинанты: АО «Казанский жировой комбинат» (Республика Татарстан), ОАО «Милком» (Республика Удмуртия), АО «Эссен Продакшн АГ» (Самарская область).

Победитель: АО «Эссен Продакшн АГ». Предприятие зарегистрировано в Самарской области, но производственные мощности находятся в Татарстане — знаменитое соусное производство бренда «Махеевъ» в Елабуге и кондитерская фабрика ESSEN в Набережных Челнах. «Махеевъ» — это майонез, кетчуп, соусы, джемы, приправы, а ESSEN — сладости из высококачественного шоколада, конфеты, мармелад, кондитерские снеки, десерты.

Награду получил коммерческий директор АО «Эссен Продакшн АГ» Николай Орлов. Он высказал свое мнение:

— Премия «Реальный рейтинг» — действительно реальная. Мы победили в номинации, где было три очень сильных конкурента. И несмотря на трудности нынешнего года, мы идем с приростом, расширили поставки на зарубежные рынки — в нашем портфеле уже 42 страны! Спасибо за премию!

Николай Орлов, коммерческий директор АО «Эссен Продакшн АГ». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вручил премию в этой номинации Константин Гагаринов, директор казанского отделения Т2. Компания из «большой четверки» российского телекома помогает развиваться предприятиям пищевой промышленности — ведь стабильная связь и сигнал мобильного интернета позволяют поддерживать цепочки поставок, развивать промышленный IoT на производствах и развивать цифровизацию промышленности. Константин Гагаринов прокомментировал:

— Стремительное развитие бизнеса во многом сегодня определяется именно тотальной цифровизацией. Т2 как мобильный оператор, безусловно, содействует этому благодаря постоянному запуску различных цифровых сервисов и продуктов для МСБ. С другой стороны, для компании это также вызов, обязывающий нас поддерживать высокий уровень качества услуг, внедрять новые сервисы, отвечающие запросам предпринимателей. Поэтому я с радостью вручаю премию в одной из номинаций церемонии «Реальный рейтинг». Сегодня здесь собрались лучшие в своих отраслях и те, кто совсем скоро ими станет. T2 хорошо понимает, как это важно — постоянно стремиться вперед, быть гибким, создавать инновационный, актуальный продукт. Очень важен и сам рейтинг: каждый бизнесмен, погруженный в свою сферу, сконцентрирован на конкретном регионе. А здесь есть возможность посмотреть шире, охватить взглядом весь ПФО — установить новые контакты, узнать об интересных кейсах, поделиться опытом.

Директор казанского филиала Т2 Константин Гагаринов. Тимур Попов

Сельское хозяйство

Номинанты: ООО ТК «Майский» (Республика Татарстан), ООО «Птицефабрика Акашевская» (Республика Марий Эл) и АО «Птицефабрика Чамзинская» (Республика Мордовия).

Победитель: АО «Птицефабрика Чамзинская». Компания входит в агрогруппу «Хорошее дело». На птицефабрике 16 производственных площадок, основные мощности сконцентрированы по всей территории Чамзинского района. Инкубаторий фабрики способен обрабатывать 84 миллиона яиц в год. В производственные мощности было инвестировано более 10 миллиардов рублей. В составе комплекса — две технологические линии для убоя птицы, цех по производству мясокостной муки, переработке белкового сырья, холодильные камеры, производственная лаборатория.

Награду в этой номинации вручала директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Республики Татарстан Галина Шарафутдинова. Выступая со сцены, она поблагодарила команду «Реального времени» за приглашение и пожелала, чтобы у издания и в будущем были «реальные друзья, реальные партнеры и реальные результаты».

Галина Шарафутдинова, директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Республики Татарстан. Тимур Попов

Впоследствии она высказалась о «Реальном рейтинге»:

— Рейтинг составлен на основе реальных экономических данных, поэтому имеет большую ценность. Ведь голоса можно «накрутить». А когда эффективность компании определяется по объективным показателям — в этом состоит большая суть. За каждой такой компанией стоят люди, достойные своих наград. На мой взгляд, и объявление номинантов — это тоже очень хорошо. Ведь это точка роста, которая подстегивает хорошую конкуренцию!

Строительные компании

Номинанты: ООО ЖСК «Комфортное жилье» (Республика Татарстан), ООО «Новострой» (Самарская область), ООО «СК Грань» (Республика Татарстан).

Победитель: «СК Грань». Татарстанская строительная компания, которая занимается промышленным и гражданским строительством. На ее счету знаковые объекты социального назначения: школы «Адымнар» по всей республике, знаменитая Белая мечеть и Исламская академия в Болгаре, учебно-лабораторный комплекс КГЭУ. Строит компания и жилые дома. Кроме того, «Грань» занимается и вопросами управления построенными и сданными объектами.

Награду в номинации «Строительные компании» вручал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин. Он говорил со сцены:

— Приятно после небольшого перерыва вновь оказаться на церемонии вручения этой премии, в гостях у наших давних друзей, с которыми мы уже не один год сотрудничаем и которые всегда поддерживали нас в наших начинаниях. И конечно, особенно приятно вручить премию в номинации, которая является государствообразующей.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин и директор по девелопменту СК «Грань» Ольга Волчкова. Тимур Попов

Награду получала Ольга Волчкова, директор по девелопменту компании «Грань». Она в своем комментарии нашему изданию отметила, что сегодня девелоперы находятся в непростой ситуации, но продолжают планировать свою деятельность, работают и надеются на то, что рынок вскоре стабилизируется и принесет новые идеи и свершения.

— Хотелось бы всех поблагодарить за высокую награду. Это результат плодотворной работы всей организации, наших трудовых будней. Любая награда — это всегда призыв к следующему действию. Очень важно, когда твои усилия отмечают со стороны. Ведь это дает возможность идти дальше, достигать результатов, делать новые проекты и осуществлять сногсшибательные идеи. Спасибо за эмоции, которые вы нам дарите, и за стимул к дальнейшим достижениям, — сказала Ольга Волчкова.

Строительство жилой недвижимости

Спецноминация «Строительство жилой недвижимости» была учреждена в этом году отдельно, чтобы подчеркнуть важность усилий девелоперов, которые столкнулись с серьезным давлением рынка: отмена всеобщей льготной ипотеки, подорожание строительных материалов сильно охладили энтузиазм покупателей квартир. Тем не менее компании продолжают вводить жилые комплексы, строительство не останавливается ни на один день.

Победителя в Татарстане в этой номинации определяли по результатам ЕРЗ — больше всего жилья в республике с 1 января 2024 года по сегодняшний день сдала группа компаний «Новастрой» — более 50 тысяч квадратных метров, из них 36 тысяч — с опережением сроков. ГК «Новастрой» — признанный авторитет в части строительства жилых комплексов и развития территорий. Один из ее знаковых проектов — ЖК «Nova» на границе Вахитовского и Советского районов Казани — уже называют архитектурной и урбанистической сенсацией.

Награждение в номинации «Строительство жилой недвижимости»: Светлана Кадырова, Денис Самарин, Ильдар Низамутдинов, Михаил Шарипов. Тимур Попов

Награду в этой номинации вручал заместитель генерального директора АО «Казэнерго» Ильдар Низамутдинов, который поблагодарил коллектив «Реального времени» за приглашение. Генеральный директор «Новастрой» Денис Самарин со сцены поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом. Он прокомментировал получение премии:

— Очень большая честь — получить достойную награду, эта премия очень важна для нашей компании. Год был сложным — и по строительству, и по продажам. Но мы соблюдали все графики, исполнили обязательства перед дольщиками, справились даже с опережением сроков. На следующий год тоже готовим новые интересные проекты — думаю, скоро о них заявим.

Авторетейл

Номинанты: ООО «Демидыч» (Пермский край), ООО «Нижегородец Восток» (Нижегородская область)», ООО УК «Транстехсервис» (Республика Татарстан).

Победитель: ООО УК «Транстехсервис». Компания с 32-летней историей объединяет более 25 автосалонов по продажам новых машин и автомобилей с пробегом. Присутствует в 11 городах России, включая Казань, Уфу, Чебоксары, Йошкар-Олу и другие. На сегодняшний день в портфеле компании более 30 китайских брендов автомобилей. 40% в структуре продаж «ТТС» — российские автомобильные бренды. Помимо продажи автомобилей, компания осуществляет полномасштабную сервисную поддержку и обслуживание автомобилей на протяжении всего жизненного цикла.

— Время, безусловно, тяжелое, но нет никаких сомнений в том, что мы продолжим занимать лидерские позиции и вместе с нашими клиентами уверенно преодолеем сложности. Мы искренне признательны за эту награду, которая является подтверждением наших усилий, — говорил директор по развитию продаж новых автомобилей УК «Транстехсервис» Алексей Караулов.

Вручение награды в номинации «Авторетейл»: Светлана Кадырова, Алексей Караулов, Рустем Гарипов, Михаил Шарипов. Тимур Попов

Награду в этой номинации вручал начальник Управления ГАИ МВД по РТ, главный госинспектор безопасности дорожного движения РТ Рустем Гарипов. Его поздравительная речь была краткой:

— В первую очередь хочу выразить слова благодарности коллективу «Реального времени». Там, где они, — всегда все красиво и правильно. Во-вторых, хотел бы всем пожелать мирного неба над головой, душевного спокойствия и, конечно же, безопасных дорог.

Легкая промышленность

Номинанты: ООО «Завод Эластик» (Республика Татарстан), ООО МКТ (Пензенская область), «Мебельная фабрика «Мария» (Саратовская область)

Победитель: ООО «Мебельная фабрика «Мария» (Саратовская область). Основанное в 1999 году в Саратове мебельное производство за годы развития стало одним из самых авторитетных в стране. На сегодня у фабрики более 450 торговых салонов более чем в 150 городах. Компания изготавливает на заказ более 3 000 комплектов мебели — кухни, диваны, гардеробные, шкафы, мебель для ванной.

Директор по стратегии ГК «Данафлекс» Булат Курмашов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Премию в номинации «Легкая промышленность» вручал директор по стратегии ГК «Данафлекс» Булат Курмашов. Он прокомментировал для «Реального времени»:

— Премия эта важна прежде всего с той точки зрения, что любая награда — это отражение деятельности и возможность сравнить себя с другими. Естественно, бизнесу важно понимать, где он относительно других компаний, и уж тем более — в рамках своего региона. А еще, на мой взгляд, успех любой компании — как раз возможность внести вклад в тот регион, где ты живешь и работаешь. Премия «Реальный рейтинг» в том числе отражает и то, как компании реализуют и эту возможность. Год для бизнеса, конечно, был очень сложным. Но если посмотреть динамику компаний в разрезе длинных периодов — не бывает хороших времен. Всегда возникают какие-то «черные лебеди». Постоянно что-то происходит. Вопрос только в том, как ты с этим будешь работать, преодолевать и развиваться дальше.

Директор по продажам казанского филиала мебельной фабрики «Мария» Тимур Касымжанов поблагодарил «Реальное время» за оказанную честь:

— Очень приятно получить награду в номинации «Легкая промышленность», за первое место для нашей фабрики в столь сложном году. В этом году нам исполнилось 25 лет. Мы уже обустроили своей мебелью более 650 тысяч российских семей. Мы будем рады из года в год участвовать в рейтинге и — по возможности — побеждать!

Награждение в номинации «Легкая промышленность». Тимур Попов

ИТ-компании

Номинанты: ООО «Технократия» (Республика Татарстан), ООО «Зилант-Восток» (Республика Татарстан), АО «Атомдата-Иннополис» (Республика Татарстан).

Победитель: АО «Атомдата-Иннополис». Компания — «дочка» «Росатома», построившая крупнейший дата-центр к востоку от Москвы. Здесь 2 000 стойко-мест, пять контуров физической защиты данных, огромная отказоустойчивость оборудования и наличие автономной энергетической инфраструктуры. Клиентам дата-центра предоставляются ресурсы ЦОД «под ключ»: можно разместить собственные серверы, арендовать готовое серверное оборудование дата-центра, арендовать облачные сервисы и каналы связи.

Премию в номинации «ИТ-компании» вручал адвокат, старший партнер юридической фирмы «АНП ЗЕНИТ» Дамир Низамов. Компания имеет прямое отношение к сфере информационных технологий: недавно она стала одним из основателей LegalTech-кластера для развития ИТ-стартапов в сфере цифрового права в казанском ИТ-парке.

Директор по развитию «Атомдата-Иннополис» Искандер Марданов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Для нас эта премия — в первую очередь оценка нашей работы. Это очень приятно, значит, мы движемся в верном направлении, — высказывался директор по развитию «Атомдата-Иннополис» Искандер Марданов.

Телекоммуникации и связь

Номинанты: АО «Эр-Телеком Холдинг» (Пермский край), ПАО «Башинформсвязь» (Республика Башкортостан), ПАО «Таттелеком» (Республика Татарстан).

Победитель: ПАО «Таттелеком» (Республика Татарстан) — мультисервисный телекоммуникационный оператор, ориентированный как на физических, так и на юридических лиц, и на органы государственной власти. Сегодня он предоставляет и услуги мобильной связи (под брендом «Летай»), и широкополосный доступ в интернет, и фиксированную телефонную связь, и кабельное телевидение, и IP-домофонию, и видеонаблюдение. Участвует компания и в реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Премию в этой номинации вручал самый юный участник церемонии — ведущий детского телеканала «ШАЯН-ТВ», лауреат телевизионной премии «ТЭФИ-KIDS 2024» 13-летний Ислам Хабибуллин.

Награждение в номинации «Телекоммуникации и связь»: Светлана Кадырова, Ислам Хабибуллин, Айрат Нурутдинов, Михаил Шарипов. Тимур Попов

А генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов благодарил свой коллектив:

— Для нашего коллектива эта награда очень важна, ведь мы все эти годы прикладываем много усилий к тому, чтобы меняться и развиваться. Компания наша — одна из старейших в области связи, нам 136 лет, но мы должны соответствовать современным реалиям. На это направлены наши усилия, вложены большие инвестиции. Хочу поблагодарить наш трудовой коллектив, наших соратников, всех тех, кто поддерживает происходящие в нашей работе изменения. Мы рады работать ради наших клиентов!

«Такие честные рейтинги помогают позиционировать в этом огромном мире людей и себя»

Вечер получился одновременно и торжественным, и уютным. И деловым, и расслабленным. И легким, и дающим прочувствовать важность происходящего. Это отмечали все присутствующие. Всего в зале было около 70 человек, представляющих деловые круги республики. Среди гостей были не только номинанты на премию, но и представители отраслей, в которых премия не вручалась. И руководители отраслевых ассоциаций. И представители власти. И визионеры в разных отраслях бизнеса. И, конечно, давние друзья «Реального времени», наши бизнес-партнеры и эксперты, которые помогают нашему изданию вносить ясность по самым разнообразным вопросам.

Александр Гуров. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Директор электронной торговой площадки ONLINECONTRACT Александр Гуров отметил, как важно собирать площадки для такого нетворкинга:

— Организовано все очень хорошо — приятно, интересно, тепло и в то же время по-деловому. Нам было о чем поговорить с соседями по столу. С кем-то мы познакомились, а кое с кем удалось даже наметить ряд идей.

Заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Марина Епифанцева отдельно отмечала методологию составления рейтинга:

— Это очень важный рейтинг, потому что должны присутствовать разные мнения. Мы всегда его ждем, потому что у вас интересный подход: берете не только Татарстан, но весь ПФО, учитываете и внешних игроков. Я искренне радовалась, увидев номинантов и лауреатов из других регионов. Ведь мы хотим о них узнавать, нам это нужно. Кроме того, очень понравилось отраслевое разделение. Вы являетесь для нас в том числе и источником информации, которую мы с удовольствием черпаем.

Генеральный директор ТРК «Татарстан — Новый Век», глава Союза журналистов РТ Ильшат Аминов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

А генеральный директор ТРК «Татарстан — Новый Век», глава Союза журналистов РТ Ильшат Аминов резюмировал все происходящее так:

— Объективные рейтинги нужны. А я знаю, что это честный рейтинг, составленный по конкретным показателям. Здесь как в блокчейне — нельзя смухлевать, нельзя придумать что-то. Все можно открыть и проверить. Такие честные рейтинги помогают позиционировать в этом огромном мире людей и себя. И главное — помогают нам воздавать должное предпринимателям за их дух, за стремление к новому, за творчество. Задача СМИ — находить и поддерживать людей, которые постоянно делают что-то новое, интересное, потрясающее. В этом и состоит смысл рейтинга — поддержать людей, сделать так, чтобы они объединялись и помогали друг другу!



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realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Тимур Попов

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

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