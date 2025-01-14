Детективы — это «классный способ эскапизма»

Представители книжной индустрии рассказали, почему мы так любим детективы

Фото: Екатерина Петрова

Мрачный скандинавский нуар, уютный детектив на фоне шотландской деревушки, технологичный азиатский триллер или расследование всезнайки сыщика на улицах Лондона. Все это — детективы. Литературный жанр, который подходит для любого времени года. Который противопоказано читать перед сном, поскольку велика вероятность вообще не уснуть. Но от которого так сложно оторваться. Почему мы так любим детективы? Об этом книжный сервис «Строки» поговорил с представителями книжной индустрии на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction№26.

Убийца — дворецкий!

Как ни странно, но детективы привлекают своей предсказуемостью. Детективный сюжет выстроен так, что читатель гарантированно получит понятную завязку, интересный ход следствия, а в конце узнает, кто же был убийцей. Книжный продюсер и литературный критик Анастасия Ханина назвала чтение детективов «быстрым эндорфином, шоколадкой». «Мне нравится жанр детектива, потому что при всей кровище, которая там происходит, это жизнеутверждающая история. В ней добро в большинстве случаев побеждает зло», — сказала Анастасия.

О жанре скандинавского нуара читайте здесь.

Аналогичной точки зрения придерживается и издатель в «Доме историй», переводчик Ирина Рябцова, назвав детектив «самым идеалистическим жанром». Продолжая гастрономические ассоциации, она сравнила детективы с семечками. «Щелкаешь один за другим и получаешь огромное удовольствие», — добавила Рябцова.

Действительно, на детективы легко «подсесть», поскольку читатель очень быстро встраивается в сюжет. Буквально с первых страниц. А с учетом дефицита времени удовольствие от чтения хочется получить сразу же, как нашлась свободная минутка. Но при всей предсказуемости детективов главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева видит в этом жанре большой простор для творчества: «Чистых жанров сейчас довольно мало. Всегда есть микс: мистический детектив, психологический детектив, иронический детектив, какой угодно еще. С одной стороны, мы получаем то, что хотим получить. А с другой, у нас есть возможность найти новое и зайти на территорию так называемой большой литературы».

Филолог Александра Борисенко, литературный критик Анастасия Ханина и главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Еще, как отметила Соловьева, детективы — это «классный способ эскапизма». А филолог Александра Борисенко считает это важной функцией детективной истории. Такой своеобразный побег от реальности в мир литературы порядка. «В тяжелые времена у нас есть еще и дефицит утешения, дефицит веры в свет в конце тоннеля. И детективы нам говорят, что все будет хорошо, что зло будет наказано», — объяснила Борисенко. Но тут же осеклась, сообщив, что скандинавы и ирландцы научились писать детективы, в которых все мрачно и не всегда заканчивается хорошо.

Чуть больше, чем детектив

Как же отличить хороший детектив от плохого? Александра Борисенко считает, что важный компонент увлекательной детективной истории заключается в неожиданной развязке или неожиданных сюжетных поворотах, если убийца известен в начале книги. В этом случае важно увлекательно «размотать» преступление и показать, как шло расследование и как искали преступника. Цепочка расследования должна быть хорошо проведена и не оставлять вопросов, считает Анастасия Ханина.

Но не менее важна и сама атмосфера книги. Если перед вами мрачный скандинавский нуар или действие происходит на севере Шотландии, то вы должны почувствовать холод. Если же вы держите в руках книгу в жанре темной академии, то хорошо должны представить внутреннюю обстановку закрытой школы, где произошло преступление. Комбо из детального расследования и прописанной атмосферы как раз и есть формула успешного детектива.

Но не только. Все зависит от читателя. К примеру, Татьяна Соловьева предпочитает получить чуть больше, чем просто детективный сюжет. В условно-предсказуемой структуре классических детективов есть и обратная сторона. Если прочитать слишком много, то в какой-то момент можно забыть, что происходило в одной книге, а что в другой. «Мне хочется читать историю, при написании которой автор ставит себе задачу со звездочкой. Когда у автора есть своя фишка, то это запомнится», — сказала Соловьева.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

К такой истории со звездочкой можно отнести романы Ю Несбё про следователя полицейского управления Осло Харри Холе. Или роман Питера Хёга «Смилла и ее чувства снега», который можно причислить не только к детективной истории, но и к психологическому и этнографическому роману. К таким книгам можно отнести и произведения швейцарского писателя Жоэля Диккера. При всей предсказуемости жанра Диккер предложит читателю 15—20 версий преступления, в каждой из которых мы будем уверены как в своих пяти пальцах. Но в конце все окажется совсем не так. А Юлия Яковлева и Алексей Олейников предлагают читателю не только расследование с понятной детективной составляющей, но и российский культурный бэкграунд с отсылками к классической литературе, кинематографу и массовой культуре.

От Шерлока до кексиков

Всеобщую любовь детективный жанр получил после публикации «Приключений о Шерлоке Холмсе» Артура Конан Дойля в 1892 году. Личность обаятельного сыщика и необыкновенного человека вызвала интерес среди читателей. Это была важная составляющая детективной истории во времена Конан Дойля. При этом в конце XIX и начале XX века сыщик оставался в одном и том же состоянии, возрасте и вообще никак не менялся. Хотя серия историй о нем могла выходить на протяжении 30 лет. В современном детективе принято говорить о двойном действии. Помимо преступления, внимание читателя сконцентрировано на личных проблемах расследователя. Он влюбляется, разводится, болеет, выстраивает отношения с друзьями или родственниками, стареет, в конце концов.

Как и в любом крупном жанре у детектива со временем появились поджанры, которые то были популярны, то «умирали», то переходили в другие форматы. К примеру, одно время был популярен жанр судебной драмы. Он вышел из детективной истории, где все действие разворачивалось в зале суда. Сейчас такие истории чаще можно увидеть в формате сериала, чем в книжной версии. Появились детективы плутовского характера, где акцент сделан на личности преступника. В социальных детективах (часто встречается у скандинавов) большую роль играют общественные проблемы, которые становятся катализатором преступления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александра Борисенко считает, что сейчас детектив вернулся к тому, с чего он начинался, — к производственному нарративу. «Появилась профессия сыщика, новые методы поиска преступника, интерес к профессиональной жизни. Поэтому мы видим множество процедуралов: что делает следователь в первую очередь, как работает судмедэксперт на месте преступления, что изучают криминалисты. Детектив снова стал производственным романом», — сказала Борисенко.

Но не только популярен такой формат. Читателям вновь захотелось историй в стиле расследований мисс Марпл с ее чаепитием, красивым садом и уютным домиком в английской глуши. И если детектив — это эскапистский жанр, то уютный детектив — это пик эскапизма. В уютных детективах действие происходит в красивой деревушке, кофейне, книжном магазине или любом другом месте, где хочется остаться, завернутся в плед и никогда оттуда не выходить. И в таком уютном уголке происходит страшное убийство, расследовать которое берется уже не сыщик, а старушка, домохозяйка или совсем неприметный человек. То есть дилетант. Этот герой обычно должен быть не только приятным персонажем, но и первоклассным психологом.

Любовь к уютным детективам в России, да и во всем мире, началась с книги Ричарда Османа «Клуб убийств по четвергам». А недавно такой же эффект произвел детективный роман Питера Боланда «Убийства и кексики». Боланд рассказывал, что раньше писал книги для подростков, но издатели настоятельно просили уютный детектив. И если книги для подростков не имели такого ошеломительного успеха, то с уютными детективами у Боланда все срослось.

Анастасия Ханина отметила, что у такого поджанра есть две отличительные особенности: простое, незамысловатое повествование без сложных поворотов и внимание к повседневности. «В «Клубе убийств по четвергам» Ричарда Османа, наверное, 30 процентов книги посвящено тому, как герои неспешно обедают, как выстраивается разговор за едой. Это важная часть именно уютных книг. Эта повседневность кажется немного обволакивающей, как будто тебя пледиком накрывают», — добавила Ханина.

Главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева, издатель в «Дом историй» Ирина Рябцова, руководитель направления коммуникаций в книжном сервисе «Строки» Екатерина Северина. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Еще один популярный поджанр — исторический или ретродетектив. По словам Татьяны Соловьевой, это направление любят писатели. Дело в том, что выстроить увлекательное расследование в современных реалиях довольно сложно. Кругом камеры, у всех мобильные телефоны. Любое действие можно отследить. Все это позволяет довольно быстро раскрыть даже сложное преступление, а значит, построить убедительную детективную историю становится задачей не то чтобы невыполнимой, но очень и очень затруднительной.

«Исторический детектив — это способ создать атмосферу и понятный мир, не придумывая его, а взяв уже готовое выстроенное пространство с правилами и системой. Более того, чаще всего этот мир хорошо узнаваем читателями», — сказала Соловьева. А вот дальше уже все становится гораздо сложнее для писателя — ему нужно придумать обаятельного героя, который будет нравиться современным читателям, но соответствовать времени, в котором разворачивается основное действие детектива.

По мнению всех участников дискуссии, детективы не потеряют свою популярность и в 2025 году. Скорее всего, сохранится тренд на уютные истории о преступлениях, а также будет развиваться кросс-жанровость, когда читатель найдет в истории не только детективный сюжет, но и элементы других литературных жанров. Ирина Рябцова предположила, что в ближайшем будущем детективные истории выйдут за границы бумажных носителей. Они станут элементами компьютерных игр или частью интерактивного формата, когда читатель или зритель сам будет определять развитие сюжета в книге или сериале.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».