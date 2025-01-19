Вышли первые мемуары папы римского

«Надежда» — это первая автобиография действующего папы

Фото: Реальное время

Папа Франциск выпустил свои первые мемуары, которые стали историческим событием для католической церкви. Франциску 88 лет, в 2023 году он перенес серьезную операцию, у него постоянные проблемы с коленями, он передвигается на инвалидной коляске. Но при этом папа продолжает активно исполнять свои обязанности. В автобиографии, которая должна была быть опубликована только после его смерти, Франциск решил поделиться историей своей жизни. Книга вышла в год, когда католическая церковь отметит свой юбилей.

«Надежда» — это первая автобиография действующего папы. Книга охватывает жизнь Франциска, начиная с его детства в Аргентине в семье итальянских эмигрантов. Уже в молодости он проявил интерес к футболу и танго, изучал химию и вступил в орден иезуитов, прежде чем стать священником и кардиналом. Папа рассказывает о своих переживаниях во время диктатуры в Аргентине, политических искушениях и личных трудностях, таких как его отказ от карьеры ради служения церкви, а также о неожиданных событиях, которые привели его к папству.

Одним из самых ярких и драматичных моментов в книге стал рассказ о его избрании папой в 2013 году. Франциск делится воспоминаниями о своем визите к Бенедикту XVI вскоре после этого события, при этом затрагивает некие тайные документы, которые содержат информацию о «сложных и болезненных ситуациях», включая коррупцию и злоупотребления в церкви, но не углубляется в эти темы.

Хотя книга дает уникальный взгляд на жизнь Франциска и его папство, она оставляет множество вопросов без ответов. Например, понтифик не дает подробностей о скандалах, таких как инцидент с епископом в Чили или обвинения против американского кардинала Томаса Маккарика. Также отсутствуют объяснения некоторых решений, таких как его отказ от женского священства, несмотря на усилия по вовлечению женщин в церковное управление.

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Екатерина Петрова