Банк России выпускает в обращение серебряную монету, посвященную 50-летию Байкало-Амурской магистрали

Банк России 19 марта 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали» серии «Исторические события».

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — одна из крупнейших в мире железных дорог. Ее протяженность — около 4300 км. Трасса проходит по территории с суровыми природными условиями, через районы вечной мерзлоты и высокой сейсмичности и пересекает 7 крупных горных хребтов и 11 полноводных рек.

Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Ее масса — 31,1 г серебра 925 пробы. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации и надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2024 г.».

На оборотной стороне расположены рельефные изображения вокзалов в городе Тынде и поселке Улькан, электровоза, елей на скале и дома одной из серий, разработанных для поселков БАМ. Также есть рельефные надписи: внизу по окружности — «Байкало-Амурская магистраль», вверху справа в рамке в две строки — «50 ЛЕТ».

Монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений. Ранее Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные ледоколу «Сибирь», которые относятся к серии «Атомный ледокольный флот России». Будут доступны серебряная монета номиналом 3 рубля и золотая монета номиналом 200 рублей.

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Разиль Самигуллин