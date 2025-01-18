Виктор Орбан призвал обеспечить безопасность «Турецкого потока»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде, заявил, что для обеих стран важно обеспечить безопасность газопровода «Турецкий поток».

С начала 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в страны Центральной и Восточной Европы. Сегодня «Турецкий поток» — это единственный газопровод, по которому топливо из России напрямую поступает в этот регион, подчеркнул Орбан.



— Теперь наша задача — защитить трубопровод, который проходит через Сербию в Венгрию, — заявил он в видеообращении, показанном венгерским телевидением (цитата по ТАСС).

Как сообщил сопровождающий Орбана министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Венгрия в прошлом году получила по трубопроводу «Турецкий поток» 7,6 млрд куб. м газа. «Это абсолютный рекорд», — добавил чиновник.

Напомним, 11 января киевский режим пытался атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Она обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Подразделения ПВО отразили налет, сбив девять БПЛА.

Галия Гарифуллина