Мэрия Казани: в случае атаки БПЛА нельзя публиковать видео их полета, на которых можно различить местность

В мэрии Казани напомнили о правилах поведения при атаке БПЛА, в частности о запрете выкладывать видео их полета, если на кадрах можно различить местность.

— Важное напоминание: как неоднократно предупреждали, в случае атаки БПЛА крайне важно не размещать в публичном доступе видео полета беспилотников, на которых можно различить местность по любым ориентирам. И ни в коем случае не публиковать видео срабатывания ПВО. Это раскрывает места их размещения, помогает корректировать полеты и угрожает вашей же безопасности, — говорится в сообщении.

Если вы заметили подозрительный объект в небе, то о нем просят сообщать по телефону 112 или в приложение «Радар.НФ».

Сегодня утром МЧС объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность. В Казани и Нижнекамске на данный момент закрыты аэропорты. Минобороны сообщило, что над Татарстаном ночью был сбит один беспилотник.