Программу «Наш двор» в Татарстане продлили и увеличили финансирование в 2024 году до 10 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Сегодня первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов анонсировал продление программы «Наш двор» в Татарстане.

— Изначально программа анонсировалась на 5 лет. Сегодня мы четко понимаем, что программа будет продолжаться. Объемы программы увеличиваются. Мы понимаем, что общее количество дворов, которые изначально попали в инвентаризацию, мы за 5 лет охватить не можем. Поэтому эту программу мы будем планировать и далее, чтобы охватить по максимуму все многоквартирные дворы, — отметил Фролов.

Он добавил, что по итогам 4 лет, за 2020—2023 годы, по программе охватили 4 339 дворовых территорий на 34 млрд рублей, которые полностью покрыл бюджет Татарстана.

— В этом году финансирование увеличено до 10 млрд рублей, что в первую очередь связано с волатильностью на рынке. Чтобы не снижать объем натуральных показателей, Рустамом Нургалиевичем принято решение увеличить финансирование на 1 млрд рублей, — подчеркнул замминистра.

По словам Фролова, в 2024 году в плане реконструкция 833 дворов многоквартирных домов.

— Идет подготовка к началу строительного сезона. Как только паводок завершится, приступим к выполнению задач, — заключил Фролов.



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