Больше не наливают: кулеры с бесплатной питьевой водой в аэропорту Казань убрали в угоду арендаторам

Фото: Максим Платонов

«На воде делается больше всего денег. Когда зайдете в чистую зону — бутылку с водой отберут. А пить вы захотите!» — рассуждает владелец нового питерского ресторана в аэропорту «Казань», объясняя, почему в российских аэропортах кулеры с бесплатной питьевой водой не ставят вовсе, либо поблизости с фуд-кортом. Пропали они и аэропорту «Казань». Есть две основные версии: по одной — чтобы поддержать арендаторов, по второй — по жалобам паломников-мусульман. Якобы отправлявшиеся в хадж пассажиры однажды возмутились, что вместо халяльной воды им приходится пить из кулеров «Раифский источник». Пресс-служба аэропорта вторую версию отрицает, а первую — не комментирует. Вместе с тем ее сотрудники заверили «Реальное время», что в этом году угощать бесплатной водой и финиками пассажиров в течение священного месяца Рамадан будет сеть «Кыстыбый», точка которой расположена в казанской воздушной гавани.

Вода по заоблачным ценам

Превращение в гастрономический фуд-корт аэровокзальной территории Международного аэропорта Казань им Г. Тукая преподнесло своеобразный сюрприз пассажирам и гостям. Обнаружилось, что на территории его основных терминалов по пути в зону вылета внутренних авиарейсов исчезли самые обыкновенные кулеры с питьевой водой. Раньше их можно было заметить в укромных местах при входе в зал ожидания: они стояли либо где-то сбоку при переходе из одного терминала в другой, либо где-то в укромном местечке зала ожидания.

Перегруженные сумками мамы с детьми, конечно же, их находили. Тут можно было сделать глоток воды, передохнуть и бежать на регистрацию рейса, а затем и в «чистую зону» для посадки в самолет. Казалось бы, пустяк, но такая мелочь облегчала время ожидания. Понятно, что кулерами пользовались те, кто не мог себе позволить покупать воду по заоблачным аэропортовским ценам. Так, сейчас бутылочка 0,5 литра в демократичном «Магните», открывшемся в казанском аэропорту, обойдется в 130 рублей. Скорее всего, у него самая низкая цена, так как именно здесь можно увидеть самые большие очереди и больше всего ожидающих. Впрочем, по сравнению с московскими аэропортами, где ценник на воду подскакивает до 500 рублей, казанский выглядит еще более-менее прилично.

Бутылочка 0,5 литра в демократичном «Магните», открывшемся в казанском аэропорту, обойдется в 130 рублей. Игнатьева Луиза / realnoevremya.ru

Как паломники отказались пить из «Раифского источника»

С наступлением священного для всех мусульман месяца Рамадан, после которого тысячи верующих в июне отправятся в хадж, вновь встали вопросы: как удовлетворять потребности паломников, почему вдруг убрали кулеры, появятся ли они в летний сезон, поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у одного из топ-менеджеров аэропорта «Казань» во время презентации новой точки общепита «Коржов», которая открылась на днях в здании аэровокзала.

«Да, у нас были кулеры с водой «Раифского источника» (брендом владеет одноименный православный монастырь под Казанью, — прим. ред.). Но во время хаджа мусульмане пожаловались, что не могут пить эту воду по своим религиозным убеждениям», — рассказал во время встречи представитель аэропорта. По его словам, кто-то из паломников якобы написал жалобу руководству аэропорта Казань, требуя, чтобы вместо или вместе с «Раифской» в воздушной гавани появилась бесплатная халяльная вода. В результате администрация пошла навстречу их пожеланиям и убрала все кулеры с баллонами «Раифского источника» с территории аэровокзального комплекса.

Однако халяльная вода в бесплатном доступе так и не появилась. Представитель аэропорта Казань в разговоре с корреспондентом «Реального времени» дал понять, что теперь верующим лучше самим и за свой счет покупать ту воду, которая отвечает их религиозным убеждениям.

Представитель МАК Казань в разговоре дал понять, что теперь верующим лучше покупать ту воду, которая отвечает их религиозным убеждениям. Игнатьева Луиза / realnoevremya.ru

Позднее пресс-служба аэропорта опровергла случившийся инцидент: «Эпизод, о котором вы говорите, был в далекие 90-е, — заявил пресс-секретарь аэропорта Казань Адель Гатауллин, отправив голосовое сообщение на редакционный мессенджер. — Вообще, я против, чтобы вы об этом писали», — подчеркнул он.

Добавим, что товарный знак «Раифский источник» был зарегистрирован только в 2005 году.

«На воде делается колоссальное количество денег»

Отметим, что Международный аэропорт «Казань» начал превращать аэровокзальную территорию в фуд-корт из кафе и ресторанов позднее столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово, Пулково. В настоящее время перед входом в зал ожидания работают три оператора. В самой выгодной локации прямо на входе в терминал расположился фастфуд «Вкусно — и точка», чуть далее точка «Кыстыбый» с национальной татарской кухней и еще чуть поодаль — ресторан «Коржов» с русским меню.

Последний расположился на месте закрытого зала для зарубежных гостей. Это было единственным свободным местом, отметил владелец ресторана Иван Корнеев. В зале ожидания открыто множество торговых точек. По словам топ-менеджмента аэропорта, активное освоение аэровокзальной территории началось после того, как аэропорт преодолел отметку в 3 млн пассажиров в год. С этого момента аренда ставится интересной, так как трафик посетителей растет.

По итогам 2023 года казанский аэропорт преодолел рубеж в 5 млн пассажиров, ежедневно аэропорт посещают 25 тысяч человек. Сотрудники аэропорта дали понять, что в этих условиях кулеры не вписываются в коммерческий оборот, направленный на извлечение прибыли. По итогам 2022 года аэропорт получил выручку в сумме 3,7 млрд рублей, а чистую прибыль в сумме 1,3 млрд рублей. Доход от сдачи в аренду увеличился с 229,8 млн рублей до 242 млн рублей.

В самой выгодной локации прямо на входе в терминал расположился фастфуд «Вкусно — и точка». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Арендаторы также отрицательно относятся к размещению кулеров с водой. «На воде мы делаем больше всего денег, — заявил в разговоре с «Реальным временем» основатель питерской сети. — Здесь мы не сделаем деньги на воде, потому что находимся в общей зоне [аэропорта]. У вас ее не отобрали, а когда зайдете в чистую зону, у вас отберут все, а пить вы захотите! Многие покупают воду и берут с собой в самолет. На воде делается колоссальное количество денег, мы не благотворительностью занимаемся», — объяснил он. По его словам, бесплатно освящают воду в церквях, где можно ее набирать. «Я — православный и верующий, поэтому набираю воду и там она бесплатная. Но если мы говорим про аэропорт... Что такое аэропорт? Это витрина. Для кого? Витрина для брендов. Они приходят хвастаться: «Я в аэропорту», — рассуждает он. По его словам, аренда места здесь обходится в разы дороже, так как обеспечивает высокую узнаваемость.

Напомним, в 2021 году Поволжская транспортная прокуратура выявила множество нарушений при продаже и использовании для приготовления еды и напитков воды на вокзалах и в аэропортах. В том числе и в аэропорту Казань. В частности, там не осуществлялся контроль за условиями хранения пищевой продукции, централизованного водоснабжения и канализации объектов, на которых практикуется приготовление кофе и хот­-догов навынос. Кроме того, отсутствует информация о дате изготовления и номере скважины с указанием месторождения, данных об изготовителе и так далее.

«У нас вода — не православная»

Правообладатель торговой марки «Раифский источник» Марат Ибатуллов заявил «Реальному времени», что о претензиях паломников ему ничего неизвестно, хотя они могут к нему и не попасть, потому что «мы напрямую не поставляли». «Те поставщики, которые имеют право на размещение продукции в аэропорту, продолжают работать с нами, у нас много контрагентов», — отметил он. Правда, поставка в баллонах идет под другими марками — «555» (три пятерки) и «Ладица».

«Раифским источником» в больших баллонах давно не торгуем», — отметил он. — У нас нет понятия православной воды. Мы выпускаем продукцию согласно документации и декларации. В декларации не сказано, является ли вода православной или мусульманской. Бесплатно воду никогда не поставляли и впредь это сделать невозможно. Сейчас в связи с переходом на систему контроля «Честный знак» на каждую бутылку наклеивается код, по которому отслеживается продукция — от производителя до покупателя», — добавил он. При этом бутилированная вода под маркой «Раифский источник» есть в продаже на территории казанского аэропорта, подчеркнул он.

Вода по стандарту халяль в России сертифицируется. «Вода изначально сама по себе халяль. Ее сертификация возможна, если только используются добавки и применяются фильтры», — отметил представитель Роскачества по направлению халяль в Татарстане. По его словам, территориальное управление Роскачества может сертифицировать поставщиков воды на халяль, но если только к ним обратятся. А пока заявок от татарстанского бизнеса на получение сертификатов халяль для питьевой воды нет.

Вода по стандарту халяль в России пока не сертифицируется. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Впрочем, в этом году угощать освященной водой и финиками будет сеть «Кыстыбый», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта Казань. «Кыстыбый» — халяльная сеть, а значит вода и финики являются халяльными. Они готовы предоставлять их постящимся, заверили в пресс-службе аэропорта.

Между тем кулеры с водой есть во многих аэропортах арабских стран, Турции, Китая и стран Юго-Восточной Азии. По словам казанских туристов, это считается нормой в обслуживании пассажиров. Они есть в турецком аэропорту Антальи, аэропортах Бали (Индонезия), Пекина, Гонконга, Пхукета, Малайзии. «В Турции, в Аланье, был разный выбор еды — фастфуд, европейская в основном и, наверное, турецкая. Есть сети «Бургер Кинг», Subway, где еда дешевле. Аэропорт Пекина большой, кафешек полно, стоят кулеры с горячей и холодной водой. На Пхукете выбор еды разнообразный, также стоят кулеры с водой. На Бали еда разнообразная, европейская, паста, роллы, китайская, местная, пицца. Рамен по цене от тысячи рублей и напиток отдельно около 300 рублей в пересчете на рубли», — рассказали путешественники, вернувшиеся в Казань в марте. Так что отсутствие доступной воды больше нонсенс, чем норма. По словам экспертов, наличие кулеров с водой в российских аэропортах не обязательно, но может стать элементом уважительного отношения к пассажирам.