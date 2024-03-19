Суд Татарстана оценит оправдательный приговор экс-ректору КХТИ Сергею Юшко

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня Верховный суд РТ начал апелляционное разбирательство по уголовному делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ и экс-директора технопарка «Идея» Сергея Юшко. В январе Вахитовский суд Казани полностью оправдал его по двум эпизодам мошенничества. Сегодня прокуратура попробует добиться отмены этого приговора, передает из суда журналист «Реального времени».



Поддержать коллегу на заседание пришел бывший директор технопарка «Идея» Олег Ибрагимов, ныне — руководитель Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в РТ. Впрочем, заседание было довольно кратким — выяснилось, что юристу потерпевшего КНИТУ-КХТИ Эльвире Баландиной ни суд, ни адвокат Александр Погодин не направляли свои возражения на представление прокуратуры. При этом на суд сегодня представитель вуза не явилась, прислав ходатайство о рассмотрении в ее отсутствие.

Судебная коллегия посчитала нужным в такой ситуации отложить рассмотрение, чтобы не нарушать права отсутствующего участника.

Напомним, в прениях сторона обвинения заявляла, что вина подсудимого полностью установлена представленными доказательствами, и предлагала отправить его в колонию общего режима на 6 лет и 7 месяцев.



Преследование Сергея Юшко началось еще 4 года назад, его обвиняли в двух аферах с ущербом на сумму 11 млн рублей.



Эпизод 1. «Фиктивное трудоустройство и зарплата за 13 лет»: по версии обвинения, подсудимый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи».

по версии обвинения, подсудимый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи». Эпизод 2. «10-кратная переплата за семинар»: как полагают силовики, в декабре 2013-го аффилированная с обвиняемым фирма ЧОУ ПО «Образовательный центр «Идея» повышала квалификацию сотрудников КХТИ путем проведения семинара «Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды из полимерных материалов» с минимальными затратами в 129 тысяч рублей и без привлечения указанных в техзадании иностранных специалистов, за что вуз заплатил 1 млн 396 тысяч рублей.

Сам Юшко на предварительном следствии и в суде твердил о невиновности. В его защиту свидетельствовали и бывший первый вице-премьер Татарстана, экс-председатель совета директоров технопарка «Идея» Равиль Муратов, и два бывших ректора КНИТУ-КХТИ Сергей и Герман Дьяконовы. Адвокаты подсудимого Олег Шемаев и Александр Погодин указывали: большинство потенциальных свидетелей из числа студентов почему-то к следователям не вызывали.

В итоге райсуд под председательством судьи Руфины Газизовой пришел к выводу о несостоятельности обвинений и признал за Юшко право на реабилитацию. А также отменил подписку о невыезде для оправданного и арест его имущества — двух машин, участка и двух домов, оцененных в общую сумму 27 млн рублей.