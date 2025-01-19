Окружение Трампа работает над сохранением работы TikTok в США

Фото: Мария Зверева

Избранный президент США Дональд Трамп и его окружение работают над сохранением работы TikTok в Штатах. Об этом рассказал советник по национальной безопасности главы государства Майк Уолц в интервью CNN.

— Речь идет о том, чтобы провайдеры, технические компании и магазины приложений и другие с уверенностью понимали, что мы работаем над некоторого рода сделкой, чтобы TikTok не отключился. И я думаю, это вы увидите в ближайшие 24 часа. Президенту нужны разные варианты, чтобы сделка была законной, но и защищала нашу нацбезопасность, — пояснил он.

По словам Уолца, на данный момент идет работа с технологическими компаниями, чтобы сеть вновь заработала и появилось время для ее сохранения и защиты американцев от иностранного вмешательства. Речь может идти о продаже соцсети или защитных механизмах, которые обеспечат сохранность данных пользователей из США.

— Мы можем обеспечить и продолжение существование TikTok в руках американской компании, обеспечив данные и алгоритмы защитой от китайского вмешательства, — сказал советник.

Напомним, приложение TikTok перестало открываться у пользователей из США. Оно также исчезло из App Store. Ранее пользователи из США при открытии приложения стали получать уведомления о прекращении работы соцсети на территории страны с 19 января.



В апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает переход TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Соединенных Штатов.

При этом Дональд Трамп вступает в должность президента уже 20 января. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу.

Елизавета Пуншева