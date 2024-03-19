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Госдума рассмотрит изменения в Уголовный кодекс России

14:30, 19.03.2024

Госдума рассмотрит изменения в Уголовный кодекс России. Инициаторами данного законопроекта стали депутаты нижней палаты Иван Мельников, Юрий Афонин, Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков. Ранее Госдума рассмотрела проект закона об отмене транспортного налога.

Согласно проекту закона, вводятся следующие изменения:

  • возможность замены арестом обязательных, исправительных, принудительных работ и ограничения свободы в случае злостного уклонения от их отбывания;
  • определение нижних пределов назначаемого наказания в виде лишения свободы в зависимости от категории преступления;
  • сокращение максимального срока лишения свободы, при назначении которого может применяться условное осуждение.

Также в законопроекте предлагается установить следующие минимальные сроки наказания в виде лишения свободы:

  • за преступления небольшой тяжести — от шести месяцев;
  • за преступления средней тяжести — от одного года;
  • за тяжкие преступления — от двух лет;
  • за особо тяжкие преступления — от трех лет.

К законопроекту приложены пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование и отзывы правительства и Верховного суда Российской Федерации, которые содержат замечания к предложенным изменениям.

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Разиль Самигуллин
Общество
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