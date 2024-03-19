Госдума рассмотрит изменения в Уголовный кодекс России
Госдума рассмотрит изменения в Уголовный кодекс России. Инициаторами данного законопроекта стали депутаты нижней палаты Иван Мельников, Юрий Афонин, Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков. Ранее Госдума рассмотрела проект закона об отмене транспортного налога.
Согласно проекту закона, вводятся следующие изменения:
- возможность замены арестом обязательных, исправительных, принудительных работ и ограничения свободы в случае злостного уклонения от их отбывания;
- определение нижних пределов назначаемого наказания в виде лишения свободы в зависимости от категории преступления;
- сокращение максимального срока лишения свободы, при назначении которого может применяться условное осуждение.
Также в законопроекте предлагается установить следующие минимальные сроки наказания в виде лишения свободы:
- за преступления небольшой тяжести — от шести месяцев;
- за преступления средней тяжести — от одного года;
- за тяжкие преступления — от двух лет;
- за особо тяжкие преступления — от трех лет.
К законопроекту приложены пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование и отзывы правительства и Верховного суда Российской Федерации, которые содержат замечания к предложенным изменениям.
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