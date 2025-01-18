На ремонт дорожной техники в Казани выделили 3 млн рублей

Фото: Максим Платонов

МУП «Горводзеленхоз» Казани объявило тендер на услуги по ремонту коммунальной дорожной техники. На эти цели планируется выделить 3 млн рублей.



Исполнителю предстоит выполнить слесарные, электрические, агрегатные, диагностические работы, технологическую чистку, диагностику системы охлаждения и т.д. Полный перечень работ включает в себя 223 пункта.

Срок поставки — до 31 декабря текущего года.

Напомним, на предоставление временного персонала для работ по содержанию городских дорог и благоустройству в первом полугодии 2025 года «Горводзеленхоз» готов направить 26,5 млн рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязуется обеспечить 190 человек на период с 1 января по 30 июня 2025 года, с общим объемом рабочего времени 51 300 часов. Работы включают в себя содержание автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов, а также другие виды благоустройства.

Галия Гарифуллина