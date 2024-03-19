В Татарстане перестала работать ледовая переправа через Каму в Мамадышском районе
19 марта с 10.00 в Мамадышском районе прекратила работу ледовая переправа через реку Каму по маршруту село Соколка — поселок Новый Закамский.
В республике сейчас действуют две переправы:
- через Волгу в Зеленодольском районе по маршруту город Зеленодольск — пгт Нижние Вязовые (круглосуточно, допустимая масса автотранспорта — до 3,5 тонны);
- через Каму в Елабужском районе по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ (круглосуточно, допустимая масса также до 3,5 тонны).
Также в Татарстане 9 марта с 13.00 закрыли переправу в Верхнеуслонском районе через Волгу по маршруту поселок Аракчино (Казань) — село Верхний Услон.
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