Президент России повысил социальные выплаты для медиков

По поручению Президента России Владимира Путина были увеличены размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников.

В небольших городах и селах, где проживает менее 50 тысяч человек, максимальный размер таких выплат составит:

50 тысяч рублей — для врачей;

30 тысяч рублей — для среднего медперсонала.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 до 100 тысяч поддержка составит:

29 тысяч рублей — для врачей;

13 тысяч рублей — для среднего медперсонала.

Выплаты в повышенном размере назначаются уже с 1 марта, за текущий месяц медики получат их в апреле. В целом это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.

Кроме того, с 1 апреля на выплаты по окладам медицинских работников будет направляться не менее 50% фонда заработной платы медицинских организаций. При этом зарплаты должны сохраниться на уровне не ниже прошлого года.

Ранее министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, по которому расширяются получатели специальных социальных выплат для медработников.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин