В Госдуму планируют внести поправки в закон об обязательном социальном страховании

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на устранение правовой неопределенности в вопросе о размере ежемесячной страховой выплаты в случае смерти застрахованного лица. Поправки предлагается внести в статью 12 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

В действующем законодательстве отсутствует механизм расчета размера ежемесячной страховой выплаты, если смерть застрахованного наступила после назначения ему ежемесячной страховой выплаты. В этом случае имеющийся заработок у умершего может не покрывать размер страховых выплат лицам, имеющим право на их получение.

Авторы законопроекта предлагают уточнить, что для определения размера ежемесячных страховых выплат используется размер среднего месячного заработка, из которого застрахованному лицу был исчислен размер ежемесячной страховой выплаты, увеличенный с учетом соответствующих коэффициентов, установленных для индексации размера ежемесячной страховой выплаты, за период до дня назначения ежемесячной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного.

Ранее Государственная дума одобрила закон, освобождающий от НДФЛ инвестиционные взносы на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС типа III), а также взносы в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

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Разиль Самигуллин