В Татарстане на поддержку работников и учреждений культуры в сельских поселениях направят 7,9 млн рублей

В бюджете Республики Татарстан на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры и лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, отведено 7,9 миллиона рублей.

Средства будут выделены в рамках национального проекта «Культура», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры на территории сельских поселений составит 2,375 миллиона рублей (из них 1,9 миллиона рублей — средства федерального бюджета).

На поддержку лучших муниципальных учреждений культуры сельских поселений направят 5,5 миллиона рублей (из них средства федерального бюджета — 4,4 миллиона рублей). Напомним на строительство агробиотехнопарка в Лаишевском районе Татарстана направят более $2 миллионов.

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Разиль Самигуллин