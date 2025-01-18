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Израиль освободит более 1,8 тыс. палестинских заключенных в обмен на заложников

19:51, 18.01.2025
Израиль освободит более 1,8 тыс. палестинских заключенных в обмен на заложников
Фото: Реальное время

В рамках первого этапа прекращения огня Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложников. Об этом сообщает МИД Египта.

— Первый этап (прекращения огня. — прим. ред.) продлится 42 дня, в ходе него ХАМАС освободит 33 удерживаемых израильтян в обмен на освобождение Израилем 1890 палестинских заключенных, — цитирует заявление РИА «Новости».

Ранее сегодня официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари рассказал, что соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу в воскресенье в 8.30 по местному времени.

Палестинское движение ХАМАС официально подтвердило достижение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа 16 января. Особую благодарность оно выразило посредникам в лице Катара и Египта, которые «приложили колоссальные усилия для достижения соглашения».

Галия Гарифуллина

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