Израиль освободит более 1,8 тыс. палестинских заключенных в обмен на заложников
В рамках первого этапа прекращения огня Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложников. Об этом сообщает МИД Египта.
— Первый этап (прекращения огня. — прим. ред.) продлится 42 дня, в ходе него ХАМАС освободит 33 удерживаемых израильтян в обмен на освобождение Израилем 1890 палестинских заключенных, — цитирует заявление РИА «Новости».
Ранее сегодня официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари рассказал, что соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу в воскресенье в 8.30 по местному времени.
Палестинское движение ХАМАС официально подтвердило достижение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа 16 января. Особую благодарность оно выразило посредникам в лице Катара и Египта, которые «приложили колоссальные усилия для достижения соглашения».
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