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Три освобожденные ХАМАС заложницы прибыли на территорию Израиля

19:30, 19.01.2025
Три освобожденные ХАМАС заложницы прибыли на территорию Израиля
Фото: Реальное время

Три заложницы, которых освободило палестинское движение ХАМАС, прибыли на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила пресс-служба армии.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила передачу трех гражданок Израиля и выразила намерение освободить оставшихся пленных у ХАМАС.

Напомним, прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье.

Накануне стало известно, что в рамках первого этапа прекращения огня Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 заложников.

Палестинское движение ХАМАС официально подтвердило достижение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа 16 января. Особую благодарность оно выразило посредникам в лице Катара и Египта, которые «приложили колоссальные усилия для достижения соглашения».

Елизавета Пуншева

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