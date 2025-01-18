На проведение спортивных игр «Победа» и «Вперед, юнармейцы!» в Казани направили 2,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В феврале в Казани планируется проведение республиканской военно-спортивной игры «Победа» и телевизионной спортивно-патриотической игры для детей и молодежи «Вперед, юнармейцы!». На эти цели направили 2,2 млн рублей, выяснило «Реальное время», изучив тендер на сайте госзакупок.

Игры пройдут в Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» — он и выступает заказчиком. Подрядчику предстоит организовать выступления танцевального и вокального коллективов, а также двух певцов. На площадке будут присутствовать фотограф и врач.

Судейская коллегия из 15 человек займется подготовкой и проведением спортивной программы игр, в том числе соревнований «Игра на местности» и «Огневой рубеж», которые должны проходить на тактическом поле, полигоне, войсковом стрельбище. В качестве призов победителям подарят умные колонки, беспородные наушники и смарт-часы.

Напомним, на организацию и проведение спортивного мероприятия «Казаныш» в сентябре прошлого года выделили 819 тыс. рублей.



В рамках предоставления услуг запланированы:

работа ведущего, владеющего русским и татарским языками;

создание видеофильма по окончании мероприятия;

предоставление брендированного мерчандайза (ручки, блокноты, флаги т. д.);

предоставление отдельного столика для мэра, который будет гостем мероприятия.

Галия Гарфиуллина