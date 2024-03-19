Казанские гимнасты взяли серебро и приз зрительских симпатий на фестивале во Франции

Ученики детской цирковой школы Казани завоевали серебряные медали и приз зрительских симпатий на XXIII Международном фестивале артистов цирка в Сен-Поль-ле-Дакс.

Сильное впечатление на жюри и зрителей произвел парный синхронный номер «Воздушные гимнасты на бамбуке», который исполнили Владимир Серов, Елизавета Демидова, Ярослав Краснов и Ксения Семенова. Педагог ребят — заслуженный деятель искусств Татарстана Светлана Шарапова, а художественный руководитель учреждения — Ильдар Игумнов.

В цирковой школе дети обучаются жонглированию, клоунаде, акробатике, гимнастике, хореографии, пантомиме и др. Ранее ее воспитанники становились лауреатами фестивалей в Париже, Монте-Карло и Риге. Ранее сообщалось, что четверо воспитанников казанской Детской цирковой школы поедут на XXIII Международный фестиваль артистов цирка в г. Сен-Поль-ле-Дакс, который будет проходить во Франции с 14 по 17 марта 2024 года.

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Разиль Самигуллин