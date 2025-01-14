Вокруг мечети «Иске Таш» создадут благоустроенный парк

В отреставрированном культовом сооружении уже идут службы, хотя официально объект откроют в течение 2025 года

Фото: Радиф Кашапов

В конце декабря 2024 года в рамках федерального проекта «Историческая память» в Казани завершили реставрацию мечети «Иске Таш». Однако официально открывать объект культурного наследия пока не стали — церемония состоится позже, в течение года. Торжества пройдут на благоустроенной территории: вокруг мечети создадут парк и построят необходимые сооружения.

Кабинеты убрали, а учить надо

Реставрация в рамках проекта «Минаретное завершение Ново-Слободской мечети» началась летом 2021 года, на работу было выделено 50 млн рублей. При этом ранее здание мечети считалось объектом культурного наследия республиканского значения, а минарет — федеральным памятником. Но МТУ Росимущества по РТ и Ульяновской области обратилось к Минземимущества РТ и КЗИО Казани с тем, чтобы признать весь комплекс мечети и землю под ней федеральной собственностью, и заявление одобрили. В мае 2023 года на восстановление объекта было выделено еще 33 млн рублей.

Реставрационные работы вело АО «ТСНРУ». Специалисты провели выемку грунта и устройство черновых полов на первом этаже, гидроизоляцию, инъектирование и реставрацию кирпичной кладки, усилили основание, восстановили минарет, кровлю, фасады, интерьеры и многое другое.

Не закончены еще и работы в столовой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В здании демонтировали перегородки поздних лет, которые разделяли молельные комнаты, когда сооружение использовали как школу и склад. Верующим здание вернули в 1994 году, но молились они лишь в одной части зала. В других помещениях открыли учебные курсы, теперь такой возможности нет.

В декабре в селе Маскара Кукморского района на почти отреставрированной мечети был установлен полумесяц. Это здание, как и «Иске Таш», строили на деньги купца Габдуллы Утямышева, главы богатейшего семейства, которое занималось производством кожаных изделий и пряжи, мылом, медью, активно торговало с зарубежными странами. Директор Маскаринской школы-интерната Шаукат Сабитов отмечает, что Габдулла Утямышев за свою жизнь построил 96 мечетей.

«Иске Таш» возвели в 1802 году на месте захоронения мусульман, погибших при обороне Казани в 1552 году. Напоминает об этом небольшой камень у входа. В свое время это была самая большая мечеть Ново-Татарской слободы.

В ходе реставрации были убраны все временные стены. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Мечеть работает, потому что мы попросили»

Как объясняет имам «Иске Таш» Надир хазрат Шаймуратов, работы по реставрации здания закончились, но объект сдавать рано.

— Мечеть работает, потому что мы попросили, люди попросили. Госприемка будет происходить с приемкой прилегающей территории, а работы по ней еще не начаты. Проект благоустройства находится в разработке. Приходила комиссия, посмотрела, похвалила. Белую мечеть (которая находится неподалеку, — прим. ред.) сдавали официально, а нашу — с территорией в 2025 году, — рассказал хазрат.

По его словам, вокруг мечети создадут благоустроенный парк. Кроме того, здесь построят кафе, административно-учебный корпус, помещения для омовений и прощания с усопшими. Возвести сооружения планировалось еще в 2021-м, но тогда против этих планов выступил Комитет РТ по охране ОКН.

Поскольку, согласно научно-проектной документации на реставрацию, охраняется не только сам объект, но и границы территории, значит, никаких новых капитальных строений там не предусмотрено, как и изменение функциональных зон территории. Правда, построить парковку, зоны отдыха и детскую площадку разрешалось.

В качестве решения вопроса предлагалось возводить новые постройки не у мечети, а через дорогу от нее. При этом еще в мае 2021 года на улице Меховщиков началось строительство Большого Казанского кольца.

Осенью главе республики показали концепцию благоустройства территории. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В рамках развития парков и скверов

В комитете согласились освободить территорию от охранных обязательств, поэтому новые здания появятся все же у самой мечети, как, собственно, и было, когда «Иске Таш» появилась. В частности, здесь жила семья Амирханов, в которой родился писатель Фатих Амирхан.

В октябре «Иске Таш» посетил с муфтием Камилем хазратом Самигуллиным и мэром Казани Ильсуром Метшиным раис Татарстана Рустам Минниханов. Тогда главе республики показали концепцию дальнейшего развития прилегающей территории. По словам Шаймуратова, это был предварительный проект и здания в нем выглядят больше, чем предполагается.

Сейчас в ведомстве Ивана Гущина и Минстрое РТ занимаются вопросом благоустройства территории мечети и приобретением оборудования для обустройства внутреннего убранства.

Благоустройство начнется весной, предполагается, что эти работы станут частью программы развития парков и скверов. Есть идея создать памятник, чтобы увековечить историческое прошлое этого объекта.

— По пятницам к нам приходит до 100 человек. В середине недели — поменьше, но сейчас стало больше экскурсий, вот сегодня автобус с абыстаями приедет. Район меняется, стройка идет, у нас на это надежда есть. И хочется красиво открыться, с территорией, а не на стройке, — резюмировал хазрат.