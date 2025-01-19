Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -4 градусов

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен небольшой снег, мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гололед, утром туман. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.

В Казани прогнозируется от +1 до -1 градуса. Ожидается небольшой снег, мокрый снег, утром туман.

Галия Гарифуллина