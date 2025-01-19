Булгаков, Достоевский и Замятин — самые популярные классические писатели 2024 года

Безоговорочным лидером стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

Фото: Динар Фатыхов

Сеть книжных магазинов «Читай-город» опубликовала список самых популярных русских классических произведений за 2024 год. Безоговорочным лидером стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который уже второй год подряд занимает первое место. В этом году продажи книги выросли на 36% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 100 тыс. экземпляров. Такой успех объясняется в том числе выходом новой экранизации романа, которая значительно повысила интерес к произведению. Кроме того, общий спрос на книги Булгакова вырос на 14%. В топ-50 вошли и другие его работы, включая «Морфий» и «Собачье сердце».

На втором месте оказался роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», чьи продажи увеличились на 67%. В октябре 2024 года состоялась премьера сериала по этому произведению, что спровоцировало всплеск интереса. Достоевский занял лидирующие позиции и по числу представленных в рейтинге произведений — в топ-50 вошли девять его книг, включая «Белые ночи» и «Идиота». Популярность «Белых ночей» объясняется вирусным трендом в социальных сетях, что помогло книге обойти по продажам «Идиота» в прошлом году.

На третьем месте — роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы». Впечатляющее возвращение интереса к этому произведению говорит о неизменной актуальности темы социальных и технологических преобразований.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2024 году рост интереса наблюдался и к произведениям Александра Пушкина. Это связано с выходом экранизации «Евгения Онегина». Продажи одноименного романа выросли в семь раз, а общий спрос на книги Пушкина увеличился на 16%.

Юбилейные даты также сыграли свою роль в популяризации классической литературы. В январе 2025 года отмечается 230 лет со дня рождения Александра Грибоедова, чье произведение «Горе от ума» оказалось в топ-10 продаж 2024 года. В феврале исполнится 135 лет Борису Пастернаку, чья книга «Доктор Живаго» занимает 26-е место в рейтинге. В мае 2025 года исполняется 120 лет Михаилу Шолохову — его «Судьба человека» тоже вошла в топ-50.

Прогнозы на 2025 год обещают дальнейший рост интереса к классике. Запланированные экранизации произведений русских писателей наверняка обеспечат увеличение продаж, а юбилейные даты добавят значимости книгам, которые продолжают вдохновлять читателей.

Топ-10 самых популярных русских писателей 2024 года:

Михаил Булгаков Федор Достоевский Евгений Замятин Александр Пушкин Николай Гоголь Лев Толстой Иван Тургенев Михаил Лермонтов Антон Чехов Владимир Набоков

Топ-10 самых продаваемых произведений 2024 года:

Михаил Булгаков — «Мастер и Маргарита» Федор Достоевский — «Преступление и наказание» Федор Достоевский — «Белые ночи» Федор Достоевский — «Идиот» Евгений Замятин — «Мы» Иван Тургенев — «Отцы и дети» Николай Гоголь — «Мертвые души» Михаил Лермонтов — «Герой нашего времени» Владимир Набоков — «Лолита» Александр Грибоедов — «Горе от ума»

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Екатерина Петрова